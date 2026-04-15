Tensión en el Concejo de La Plata: cruces por el nuevo sistema de transporte

La parálisis parcial que sufren las líneas de micros en La Plata desde el lunes se trasladó este jueves al recinto del Concejo Deliberante, transformando una sesión administrativa en un campo de batalla política.

El debate por la adjudicación de las líneas Este, Oeste, Norte y Sur —el paso final para el nuevo sistema de transporte— disparó una lluvia de acusaciones cruzadas entre quienes exigen "mano dura" contra las empresas y quienes denuncian un asfixia financiera planificada desde la Casa Rosada.

Los bloques de La Libertad Avanza, el PRO y la UCR cerraron filas para reclamarle al intendente Julio Alak que ejerza el "poder de policía".

El edil Morzone fue el más tajante al pedir que se suspenda la adjudicación de las líneas hasta que las empresas cesen lo que calificó como una "extorsión" a los platenses.

👉 "El que no está en condiciones de prestar el servicio se tiene que ir; no se puede premiar a los que incumplen", sentenció.

La respuesta del oficialismo, representado por Sergio Resa y Juan Granillo Fernández, no tardó en llegar.

Aclararon que el Municipio ya está aplicando multas, pero recordaron que el conflicto es nacional: los subsidios que paga la gestión de Javier Milei no reconocen los últimos aumentos de combustible.

El dato más escalofriante para el bolsillo del vecino platense surgió del bloque de Fuerza Patria: sin el subsidio nacional, el boleto mínimo en la ciudad saltaría de inmediato a una cifra entre $2.200 y $2.500.

👉 "Ese es el esquema al que nos quieren llevar en pos de la libertad", chicaneó Granillo Fernández, quien además disparó contra los privilegios de la "casta" libertaria.

Lo que tenés que saber sobre el debate en el Concejo Conflicto: Las empresas recortan frecuencias reclamando deudas en los subsidios nacionales.

Postura Opositora: Exigen a Alak sanciones ejemplares y un plan de frecuencias garantizado.

Postura Oficialista: Culpan a Nación por no actualizar los costos del combustible y el mantenimiento.

El riesgo: Si no se adjudican las líneas ahora, la ciudad podría quedarse directamente sin servicio de micros.

La chicana: El oficialismo pidió dejar de subsidiar "los viajes y la casa en el country" de Manuel Adorni.

Subsidios aéreos vs. micros locales

La sesión cerró con un clima de máxima hostilidad. La concejala Gisella Di Dio tildó de "cínicos" a los ediles de la oposición por presionar al Municipio y a la Provincia mientras guardan silencio ante los recortes de Nación.

La edil denunció que mientras se le quita el apoyo al transporte público —esencial para que los platenses vayan a trabajar—, el gobierno nacional "subsidia aviones a gente que se va a Nueva York", en clara alusión a las recientes polémicas del Jefe de Gabinete nacional.

Por su parte, el radical Gustavo Staffolani insistió en que los vecinos son los únicos perjudicados por el recorte de horarios y que el Ejecutivo local debe dejar de buscar culpables externos para hacerse cargo de la situación.

Con el servicio funcionando a medias y la adjudicación de las líneas en duda, el transporte en La Plata queda atrapado en una pelea de caja donde la única certeza es que, si el subsidio desaparece, el micro pasará a ser un objeto de lujo.