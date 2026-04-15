Se cumplieron 25 años del día que el senador De Arma murió prendido fuego frente a la Gobernación culpa de Othacehé y Ruckauf

La mañana gris del 23 de marzo de 2001 no fue un día más en la historia de la política argentina la Plaza San Martín sde la ciudad de La Plata se transformó en el escenario de uno de los actos de protesta más extremos y desesperados que se recuerde.

Frente a los portones de la Casa de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, el exsenador provincial de la UCR, Manuel Jorge De Arma, se inmoló "a lo bonzo" tras gritar consignas contra la persecución política que, aseguraba, sufría por parte de la administración del entonces gobernador Carlos Ruckauf.

De Arma, de 60 años, había sido senador por la Unión Cívica Radical entre 1987 y 1991. Durante su mandato, se había caracterizado por un perfil bajo pero firme en sus convicciones.

Sin embargo, su vida daría un giro trágico tras dejar la función pública. En los años previos a su muerte, había denunciado sistemáticamente ser víctima de una campaña de hostigamiento político, judicial y mediático que había destruido su reputación y lo había llevado a la ruina económica.

👉 "El peor desenlace: rociarse con nafta y prenderse fuego en pleno centro platense, frente a la Casa de Gobierno".

La carta a Ruckauf y el apuntado: Raúl Othacehé

Minutos antes de tomar la decisión final, Manuel De Arma había dejado una carta en una remisería cercana y había enviado copias a los principales medios de comunicación de la ciudad.

El texto, cargado de dolor y desesperación, estaba dirigido directamente a Carlos Ruckauf y a su ministro de Gobierno, el polémico intendente de Merlo en uso de licencia, Raúl Othacehé.

"No aguanto más este infierno; prefiero morir con dignidad antes que seguir viviendo bajo el yugo de esta mafia política", rezaba uno de los pasajes más dramáticos del escrito.

En la misiva, De Arma acusaba a Othacehé de ser el "autor intelectual" de la persecución en su contra. Denunciaba que el ministro utilizaba el aparato del Estado bonaerense para "armarle" causas judiciales falsas, presionarlo a través de organismos de control y amenazarlo de muerte.

El horror en Plaza San Martín y la conmoción regional

El episodio ocurrió alrededor de las 10:30 de la mañana. Ante la mirada atónita de transeúntes, oficinistas y policías que custodiaban el palacio de gobierno, De Arma se roció el cuerpo con nafta que llevaba en un bidón plástico y se prendió fuego.

Las llamas lo envolvieron de inmediato. A pesar de los intentos desesperados de algunos testigos y efectivos de seguridad por apagar el fuego con extintores y camperas, el exlegislador sufrió quemaduras en el 90% de su cuerpo.

Fue trasladado de urgencia al Hospital San Martín, donde los médicos intentaron estabilizarlo en la sala de cuidados intensivos.

Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones en sus vías respiratorias y órganos internos, Manuel De Arma falleció horas después, cerca del mediodía.

La noticia generó una conmoción sin precedentes en La Plata, Berisso y Ensenada, y reabrió el debate sobre los límites de la violencia política y el uso del aparato estatal para el hostigamiento de opositores en la Provincia de Buenos Aires.