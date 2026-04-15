Tickets de Lujo: la Justicia tiene los pasajes de US$ 10.000 de Adorni y su esposa en Primera Clase

El "relato" de la austeridad y la lucha contra la "casta" acaba de sufrir un impacto de artillería pesada en los tribunales de Comodoro Py.

La Justicia Federal ya tiene en su poder documentación que detalla el costo de los pasajes aéreos que utilizaron el Jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, y su esposa, Bettina Angeletti, para regresar de Nueva York tras participar en la "Argentina Week 2026".

Según la información que llegó al despacho del fiscal federal Gerardo Pollicita, ambos volaron en primera clase por un monto total que ronda los US$ 10.000, una cifra que choca de frente con el discurso de "motosierra" que pregona el gobierno de Javier Milei.

La filtración de los tickets de Delta Airlines generó una onda expansiva en la Provincia de Buenos Aires, donde el Conurbano y ciudades como La Plata enfrentan un ajuste brutal en el transporte y los servicios.

El dato más sensible que investiga la Justicia es quién financió el pasaje de la esposa de Adorni, quien se incorporó a la comitiva oficial que acompañó al Presidente en su viaje a los Estados Unidos.

👉 “US$ 10.000 dólares habría costado el regreso desde Nueva York de Adorni y Angeletti; un pasaje salió de Jefatura de Gabinete y el otro está bajo la lupa fiscal”.

Asientos 1G y 1C: Primera Clase y dos valijas para la esposa

Los detalles de los pasajes son contundentes y no dejan mucho margen para la interpretación administrativa. Según pudo saber TN y consta en la causa judicial: