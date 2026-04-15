Enzo Fernández en crisis: duras críticas en Chelsea y rumores de salida

El presente de Enzo Fernández en Chelsea Football Club sumó un nuevo capítulo de tensión, esta vez impulsado por una fuerte crítica desde la prensa inglesa que pone en duda su rol dentro del equipo.

Una columna publicada en el diario británico, firmada por el periodista Harry Brent, calificó al mediocampista como “un mocoso sin clase y manipulador” y sugirió que el club debería quitarle la capitanía. El texto apunta directamente contra las recientes declaraciones del futbolista sobre su futuro, en las que dejó abierta la posibilidad de mudarse a Madrid.

Según el artículo, esas expresiones “carecen de la sutileza y dignidad” necesarias para un referente del plantel, especialmente en un contexto donde el club atraviesa irregularidad deportiva.

Cuestionamientos por su futuro y liderazgo

El foco de la crítica está puesto en cómo Enzo Fernández y su entorno manejaron públicamente la situación contractual. En Inglaterra interpretan que sus dichos alimentan los rumores que lo vinculan desde hace meses con el Real Madrid, aunque no exista una negociación oficial confirmada.

Incluso, la publicación sostiene que el mensaje del argentino fue claro pese a no mencionar explícitamente una salida: dejar abierta la puerta a una transferencia en un momento sensible del equipo.

En paralelo, el entrenador Liam Rosenior decidió marginarlo durante dos partidos, una medida disciplinaria que generó malestar en el entorno del jugador. Desde el medio británico también cuestionaron la reacción de su representante, al considerar que sobreactuó el reclamo.

Un Chelsea sin rumbo claro

La polémica se da en medio de un presente inestable para Chelsea, que no logra consolidar su proyecto pese a la fuerte inversión en refuerzos.

Lo que tenés que saber del momento del club:

Eliminado en octavos de final de la Champions League (global 8-2 vs PSG).

en octavos de final de la (global 8-2 vs PSG). Fuera de la final de la Copa de la Liga tras caer ante Arsenal.

de la final de la Copa de la Liga tras caer ante Arsenal. Sexto en la Premier League con 48 puntos , lejos de la cima.

en la con , lejos de la cima. Clasificado a semifinales de la FA Cup tras golear 7-0 a Port Vale.

En ese contexto, la figura del argentino —por quien el club pagó 107 millones de libras— queda bajo la lupa, especialmente por su rol como posible líder dentro del vestuario.

Críticas que escalan en Inglaterra

La columna también plantea que este tipo de situaciones responden a estrategias cada vez más habituales en el fútbol europeo, donde jugadores y representantes buscan presionar a los clubes mediante declaraciones públicas.

Con ironía, Harry Brent comparó la situación de Enzo Fernández con otros casos recientes y puso en duda su idoneidad como capitán. “Merece el brazalete tanto como otros merecen premios individuales”, lanzó, en un tono crítico que refleja el clima que rodea al mediocampista.

Por ahora, no hay negociaciones confirmadas con Real Madrid ni con otro club. Sin embargo, el ruido mediático crece y se suma a un escenario deportivo complejo para Chelsea, que este fin de semana enfrentará a Manchester City en un partido clave.