Información General | 13 Apr
Crédito en Argentina
Préstamos personales hasta $40 millones: bancos, tasas y requisitos en abril 2026
Los principales bancos del país ofrecen créditos personales de hasta $40.000.000 (e incluso más en algunos casos), con diferencias en tasas, requisitos y plazos. En un contexto de mayor morosidad, especialistas recomiendan evaluar la capacidad de pago antes de endeudarse.
En abril de 2026, los préstamos personales de hasta $40.000.000 se consolidan como una de las principales herramientas de financiamiento ofrecidas por bancos en Argentina. Sin embargo, el acceso y las condiciones varían significativamente según la entidad, el perfil del cliente y su nivel de ingresos.
El escenario actual suma un factor clave: el incremento de la morosidad en el sistema financiero. Este fenómeno, que afecta tanto a particulares como a empresas, genera preocupación y endurece las condiciones de acceso al crédito.
En este contexto, especialistas advierten que antes de solicitar un préstamo es fundamental analizar la capacidad de repago para evitar caer en sobreendeudamiento.
Qué montos ofrecen los principales bancos
Un relevamiento sobre entidades que publican sus condiciones permite identificar diferencias claras:
- Banco BBVA: hasta $40.000.000 online y $70.000.000 en sucursal
- Banco Nación: préstamos de hasta $40.000.000, dentro de un tope general de $100.000.000
- Banco Provincia: máximo de $50.000.000
- Banco Macro: hasta $10.000.000 en modalidad digital
Cada banco ajusta estos límites según la calificación crediticia del solicitante y su relación con la entidad.
Lo que tenés que saber antes de pedir un crédito
- La cuota mensual no puede superar entre el 30% y 35% del ingreso
- Los plazos van de 12 a 72 meses
- Las tasas pueden superar el 100% anual
- Se requiere acreditar ingresos formales y antigüedad laboral
- Los clientes con cuenta sueldo tienen mejores condiciones
Tasas de interés: grandes diferencias entre bancos
Uno de los puntos más relevantes al comparar opciones son los costos financieros:
- BBVA:
- TNA: 132%
- TEA: hasta 249,85%
- Banco Nación:
- TNA: 60%
- TEA: 79,59%
- CFT: 102,36%
- Banco Provincia:
- Tasa fija anual: 98%
- Ejemplo: cuota de $8.680,95 cada $100.000 a 72 meses
- Banco Macro:
- TNA: 49%
- TEA: 61,65%
- CFTEA: 79,38%
Estas diferencias pueden impactar fuertemente en el costo final del crédito, incluso con el mismo monto solicitado.
Requisitos para acceder a los préstamos
En todos los casos, los bancos exigen documentación básica:
- DNI
- Comprobantes de ingresos
- Antigüedad laboral mínima
Además:
- BBVA: ingresos mínimos de $308.200 y antigüedad según perfil
- Banco Nación: prioriza empleados en relación de dependencia
- Banco Provincia: incluye también jubilados
- Banco Macro: exige cobrar haberes en la entidad
Cómo se solicitan los préstamos
El proceso es similar en la mayoría de los bancos y se puede realizar de forma digital:
- Ingresar al home banking o app
- Simular monto y plazo
- Completar datos personales
- Aceptar condiciones
- Esperar aprobación
En muchos casos, el dinero se acredita en menos de 24 horas si el crédito es aprobado.
Un contexto que obliga a ser cautelosos
El aumento de la mora en el sistema financiero condiciona tanto a bancos como a clientes. A mayor incumplimiento, más estrictos son los requisitos y menor el acceso al crédito.
Por eso, antes de tomar un préstamo, se recomienda:
- Evaluar ingresos y gastos reales
- Considerar posibles imprevistos
- No comprometer más del porcentaje permitido
La decisión de endeudarse, en este contexto, requiere un análisis detallado para evitar complicaciones futuras.