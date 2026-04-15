Préstamos personales hasta $40 millones: bancos, tasas y requisitos en abril 2026

En abril de 2026, los préstamos personales de hasta $40.000.000 se consolidan como una de las principales herramientas de financiamiento ofrecidas por bancos en Argentina. Sin embargo, el acceso y las condiciones varían significativamente según la entidad, el perfil del cliente y su nivel de ingresos.

El escenario actual suma un factor clave: el incremento de la morosidad en el sistema financiero. Este fenómeno, que afecta tanto a particulares como a empresas, genera preocupación y endurece las condiciones de acceso al crédito.

En este contexto, especialistas advierten que antes de solicitar un préstamo es fundamental analizar la capacidad de repago para evitar caer en sobreendeudamiento.

Qué montos ofrecen los principales bancos

Un relevamiento sobre entidades que publican sus condiciones permite identificar diferencias claras:

Banco BBVA: hasta $40.000.000 online y $70.000.000 en sucursal

hasta y Banco Nación: préstamos de hasta $40.000.000 , dentro de un tope general de $100.000.000

préstamos de hasta , dentro de un tope general de $100.000.000 Banco Provincia: máximo de $50.000.000

máximo de Banco Macro: hasta $10.000.000 en modalidad digital

Cada banco ajusta estos límites según la calificación crediticia del solicitante y su relación con la entidad.

Lo que tenés que saber antes de pedir un crédito

La cuota mensual no puede superar entre el 30% y 35% del ingreso

no puede superar entre el Los plazos van de 12 a 72 meses

Las tasas pueden superar el 100% anual

Se requiere acreditar ingresos formales y antigüedad laboral

Los clientes con cuenta sueldo tienen mejores condiciones

Tasas de interés: grandes diferencias entre bancos

Uno de los puntos más relevantes al comparar opciones son los costos financieros:

BBVA: TNA: 132% TEA: hasta 249,85%

Banco Nación: TNA: 60% TEA: 79,59% CFT: 102,36%

Banco Provincia: Tasa fija anual: 98% Ejemplo: cuota de $8.680,95 cada $100.000 a 72 meses

Banco Macro: TNA: 49% TEA: 61,65% CFTEA: 79,38%



Estas diferencias pueden impactar fuertemente en el costo final del crédito, incluso con el mismo monto solicitado.

Requisitos para acceder a los préstamos

En todos los casos, los bancos exigen documentación básica:

DNI

Comprobantes de ingresos

Antigüedad laboral mínima

Además:

BBVA: ingresos mínimos de $308.200 y antigüedad según perfil

ingresos mínimos de y antigüedad según perfil Banco Nación: prioriza empleados en relación de dependencia

prioriza empleados en relación de dependencia Banco Provincia: incluye también jubilados

incluye también jubilados Banco Macro: exige cobrar haberes en la entidad

Cómo se solicitan los préstamos

El proceso es similar en la mayoría de los bancos y se puede realizar de forma digital:

Ingresar al home banking o app Simular monto y plazo Completar datos personales Aceptar condiciones Esperar aprobación

En muchos casos, el dinero se acredita en menos de 24 horas si el crédito es aprobado.

Un contexto que obliga a ser cautelosos

El aumento de la mora en el sistema financiero condiciona tanto a bancos como a clientes. A mayor incumplimiento, más estrictos son los requisitos y menor el acceso al crédito.

Por eso, antes de tomar un préstamo, se recomienda:

Evaluar ingresos y gastos reales

Considerar posibles imprevistos

No comprometer más del porcentaje permitido

La decisión de endeudarse, en este contexto, requiere un análisis detallado para evitar complicaciones futuras.