Fuga de cerebros: el sistema científico perdió más de 1.500 especialistas bajo la gestión de Milei

El sistema científico argentino atraviesa un proceso de desmantelamiento sin precedentes que ha disparado un éxodo masivo de profesionales.

Entre 2023 y 2026, el Conicet perdió el 14% de su planta de investigadores, pasando de 11.079 especialistas a solo 9.500. Este vaciamiento se produce en un contexto de asfixia financiera extrema: el presupuesto del sector es el más bajo desde 1972, con una caída del 95% en términos reales y una reducción del 39% en el financiamiento para becas.

La parálisis es total en la Agencia I+D+i, principal fuente de financiamiento para la ciencia básica. El organismo dio de baja definitiva las convocatorias de proyectos (PICT 2022) que ya habían sido adjudicadas a más de 1.500 propuestas.

De esta forma, quedan truncas investigaciones clave para el país, como el desarrollo del trigo HB4 resistente a la sequía, la vacuna ARVAC contra el COVID-19 y avances en tratamientos contra el Alzheimer y el melanoma.

👉 “Este gobierno no puso en marcha ni un proyecto de I+D, contra un promedio de 2.000 de años anteriores; desaparecieron las becas y los sueldos del sector perdieron más de 45%”, denunció el economista y exdirector de la Agencia, Fernando Peirano.

El impacto del ajuste se siente en el día a día de las universidades nacionales, como la UNLP, la UBA y la UNSAM. Los centros de investigación se han quedado sin fondos para insumos básicos, reactivos o renovación de tecnología.

Un investigador de la Facultad de Medicina de la UNLP graficó la situación de manera contundente: “Tenemos la heladera vacía; no hay reactivos ni drogas para hacer los experimentos”.

Esta crisis estructural está destruyendo el recambio generacional de la ciencia argentina:

Los estudiantes con mejores promedios ya no eligen la carrera de investigador por la falta de perspectivas y el recorte de la mitad de las becas doctorales.

Actualmente, entre 300 y 400 especialistas se encuentran bajo licencia, muchos de ellos ya trabajando en universidades del exterior.

La demora en el ingreso de nuevas camadas de científicos amenaza con generar un bache de conocimiento de décadas.

Datos clave del vaciamiento científico Éxodo: 1.580 especialistas abandonaron el sistema nacional entre 2023 y 2026.

Recorte salarial: Los sueldos del sector perdieron entre un 30% y un 45% de poder adquisitivo.

Becas: El Estado entrega hoy solo la mitad de las becas doctorales y posdoctorales previstas.

Proyectos: Se dieron de baja definitiva más de 1.500 proyectos PICT ya aprobados.

Visión oficial: El presidente Javier Milei sostiene que "de la investigación se ocupe el sector privado".

Privatización y abandono de la ciencia básica

La nueva estrategia del Gobierno, encabezada por la economista Natalia Avendaño en la Agencia, busca supeditar la ciencia exclusivamente a la inversión privada.

Los pocos concursos abiertos están destinados únicamente a proyectos asociados a empresas en áreas como agroindustria, energía y minería. Este giro deja en el desamparo a la ciencia básica, motor fundamental para descubrimientos que luego el mercado comercializa.

Mientras la secretaría de Ciencia intenta capitalizar logros previos de la universidad pública —como el microsatélite Atenea—, los investigadores formados por el Estado siguen armando las valijas.

El caso de Pablo Manavella, biólogo molecular que emigró a España, se repite por cientos. Argentina no solo pierde su presupuesto; está exportando, sin costo para los países de destino, a sus mentes más brillantes en plena etapa productiva.