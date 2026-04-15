Tristeza nacional: falleció Julio Ricardo, un gran periodista de la época de oro del fútbol

El periodismo deportivo argentino se quedó sin palabras, envuelto en un luto que parece no dar tregua. Tras las partidas de Marcelo Araujo y Ernesto Cherquis Bialo, el destino decidió llevarse también a Julio Ricardo.

No se va solo un analista de fútbol; se va una voz que habitó en el living de cada casa argentina durante más de seis décadas, un hombre que hizo de la palabra un puente entre la pasión del tablón y la sobriedad de la academia.

Nacido como Julio Ricardo López Batista en 1933, heredó de su padre, el mítico José López Pájaro, no solo el oficio, sino el amor por la lectura y el debate respetuoso.

En su hogar, la diversidad intelectual era el pan de cada día, y esa marca de origen lo distinguió siempre: Julio no gritaba, Julio explicaba. No sentenciaba, reflexionaba. Fue el caballero de la pantalla en tiempos donde la estridencia empezaba a ganarle a la pausa.

👉 “En mi hogar había un ambiente de diversidad intelectual que me marcó para siempre”, solía decir para explicar esa mezcla perfecta entre el potrero y la biblioteca.

De la tragedia de Gálvez al "Fútbol Para Todos"

Su carrera fue un viaje por la historia misma de la Argentina. Desde sus primeros pasos en Noticias Gráficas en 1957 hasta cubrir la gira de la Selección previa al Mundial de Chile 1962.

Pero la vida también le puso pruebas de fuego: en 1963, fue testigo y protagonista del rescate del cuerpo de Juan Gálvez tras su accidente fatal. Aquella dureza del asfalto le templó el carácter para enfrentar luego los desafíos de la radio y la televisión pública.

Compartió micrófono con los más grandes: Muñoz, Víctor Hugo y, por supuesto, su dupla inolvidable con Marcelo Araujo en el proyecto Fútbol Para Todos.

Allí, una nueva generación de jóvenes descubrió a ese hombre de pelo canoso y mirada bondadosa que, con un comentario preciso, le devolvía la jerarquía al juego.

El legado infinito de Julio Ricardo Herencia: Hijo de José López Pájaro , fundador del Círculo de Periodistas Deportivos .

Trayectoria: Más de 60 años de labor ininterrumpida en canales 9, 11, 13 y Radio Nacional.

Hito político: Fue director de ATC (hoy TV Pública) en 1990, renunciando por convicción tras seis meses.

Esencia: Un periodista que priorizó la formación intelectual por sobre el sensacionalismo.

Adiós: Falleció a los 87 años en la Clínica Zabala, rodeado del respeto de colegas de todas las edades.

La última jugada de un intelectual del gol

La partida de Julio Ricardo deja un vacío que duele en la memoria colectiva. Era el último eslabón de una estirpe de periodistas que creían que para hablar de deportes, primero había que saber de la vida.

Su paso por la gestión pública en ATC demostró que su ética estaba por encima de los cargos: prefirió dar un paso al costado antes que traicionar sus ideas.

Hoy, el micrófono está frío y la cabina de transmisión se siente más vacía. Los estadios de la Argentina le deben un minuto de silencio a quien supo narrarlos con tanta elegancia.

Se fue Julio, a reunirse con sus compañeros de ruta, quizás para seguir debatiendo de fútbol en alguna tribuna del cielo, con un libro bajo el brazo y esa sonrisa mansa que nunca vamos a olvidar.