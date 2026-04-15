La Plata: AFA controlará el Estadio Único y pagará canon millonario

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires avanzó en la reglamentación del convenio firmado con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para la cesión de uso y explotación del Estadio Ciudad de La Plata “Diego Armando Maradona”. La medida redefine la administración del principal escenario deportivo de la capital bonaerense y establece las condiciones económicas, operativas y de control.

El acuerdo, rubricado en agosto de 2025 entre Axel Kicillof y Claudio “Chiqui” Tapia, fue formalizado mediante una disposición de la Agencia Administradora del estadio. Allí se detallan los lineamientos para ejecutar el convenio, que fija un canon anual de mil millones de pesos, además de ingresos porcentuales por actividades no deportivas y publicidad.

Aunque el predio seguirá siendo propiedad del Estado provincial, la AFA podrá utilizarlo para múltiples actividades, siempre bajo supervisión oficial.

Qué actividades podrá organizar la AFA

El reglamento habilita a la AFA a explotar el estadio con una amplia agenda de eventos, con el objetivo de incrementar su uso y potenciar el impacto económico en La Plata y la región.

Entre las actividades autorizadas se incluyen:

Partidos de fútbol y competencias deportivas

Torneos organizados por la AFA

Espectáculos musicales y culturales

Exposiciones y ferias

Eventos masivos

Producciones audiovisuales

Cada evento deberá ser informado previamente y cumplir con exigencias de seguridad, infraestructura y logística. La Agencia Administradora tendrá la última palabra para autorizar su realización.

Además, el convenio permite el uso de distintos espacios dentro del complejo, aunque estas cesiones serán precarias y no generarán derechos permanentes. Finalizado el acuerdo, todos los sectores deberán volver al Estado provincial.

Canon, actualización y forma de pago

Uno de los ejes centrales del acuerdo es el esquema de pago. La AFA deberá abonar un canon anual que:

Será actualizado automáticamente por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC

del INDEC Deberá pagarse mediante transferencia bancaria

En el primer año, tendrá un plazo de 90 días hábiles administrativos

El objetivo fiscal es claro: garantizar ingresos para la Provincia sin resignar el control del predio.

Obras como forma de pago

El convenio introduce una modalidad clave: la posibilidad de compensar el canon con inversiones en el estadio.

Entre las mejoras contempladas se encuentran:

Obras de infraestructura

Modernización de instalaciones

Incorporación de equipamiento

Mantenimiento estructural

Estas intervenciones deberán ser aprobadas previamente y serán evaluadas técnica y económicamente. Si las obras no alcanzan a cubrir el canon, la AFA deberá pagar la diferencia. Si lo superan, el excedente podrá computarse en períodos futuros.

Control estatal y límites contractuales

El reglamento refuerza el rol del Estado bonaerense en la supervisión del estadio. La Agencia Administradora tendrá facultades para:

Autorizar actividades

Fiscalizar el cumplimiento del convenio

Controlar el pago del canon

Supervisar obras

Verificar el mantenimiento

También se establece que ningún contrato vinculado al estadio podrá extenderse más allá de la vigencia del acuerdo principal, evitando compromisos que condicionen futuras gestiones.