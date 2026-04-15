Emiliano Martínez tendrá su película en Netflix sobre su historia y consagración

La figura de Emiliano Martínez dará un nuevo paso fuera de las canchas: tendrá su propia película en Netflix. El proyecto, titulado Dibu Martínez: El pibe que ataja el tiempo, buscará reconstruir el recorrido del arquero desde sus inicios hasta su consagración con la Selección argentina.

La producción fue presentada junto a otros contenidos próximos de la plataforma y apunta a ofrecer una mirada integral sobre uno de los futbolistas más influyentes del último tiempo. Según adelantaron, el film combinará relatos en primera persona, material de archivo y segmentos animados, en una narrativa que intentará ir más allá de lo deportivo.

Un relato que mezcla fútbol, intimidad y animación

El proyecto estará dirigido por Gustavo Cova, con guion de Hernán Casciari e ilustraciones de Ricardo Siri, reconocido por su trabajo en Macanudo. Esta combinación creativa anticipa un producto con identidad visual fuerte y un enfoque narrativo distinto al de los documentales deportivos tradicionales.

Desde la plataforma explicaron que la película “fusiona testimonios inéditos con dibujos animados” para contar la historia del arquero que pasó de soñar con el arco a convertirse en un ídolo nacional.

El anuncio incluyó una primera imagen promocional donde se ve al futbolista junto a una versión ilustrada de sí mismo, lo que refuerza la apuesta estética del proyecto.

Lo que tenés que saber sobre la película del Dibu Martínez

Título confirmado: Dibu Martínez: El pibe que ataja el tiempo

Dibu Martínez: El pibe que ataja el tiempo Plataforma: Netflix

Dirección: Gustavo Cova

Gustavo Cova Guion: Hernán Casciari

Hernán Casciari Ilustraciones: Liniers

Liniers Formato: Testimonios + archivo + animación

Testimonios + archivo + animación Estreno: Sin fecha confirmada (previsto para este año)

Por ahora, no se precisó el mes de lanzamiento, uno de los datos clave que aún resta definirse.

Un ídolo que trasciende el fútbol

La iniciativa busca profundizar en la personalidad de Martínez, quien se consolidó como referente dentro y fuera de la cancha tras su actuación en el Mundial de Qatar. La película intentará mostrar no solo su carrera profesional, sino también su costado más humano.

En un contexto donde las producciones deportivas ganan cada vez más espacio en el streaming, la historia del arquero argentino aparece como una apuesta fuerte para captar audiencias globales.