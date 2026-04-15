Los municipios al borde del default: caída de recaudación y el fantasma de las cuasimonedas

La gestión diaria en la Provincia de Buenos Aires alcanzó un punto ciego y amenaza la paz social. Los municipios enfrentan un desplome histórico en la recaudación propia que detonó sus cuentas públicas.

En el conurbano profundo, la situación es crítica. Lanús debió tercerizar su asistencia alimentaria en iglesias y ONGs porque la estructura del estado local ya no da abasto para cubrir la demanda.

Por su parte, La Matanza registró una caída del 35% en sus ingresos propios. Este rojo fiscal impacta de lleno en sus 1.000 comedores comunitarios, que operan sin stock de alimentos.

En Moreno y José C. Paz, la dependencia de la caja central de La Plata es absoluta. La cobrabilidad cayó por debajo del 30%, dejando en jaque servicios vitales.

👉 ¿Cómo garantizar la seguridad urbana ante este escenario? La prioridad de estos distritos es rogar giros de fondos para pagar el combustible de los patrulleros y abonar a las empresas de basura.

Lo que tenés que saber sobre la asfixia financiera municipal Recaudación en picada: Caídas de hasta 35% en el cobro de tasas en el conurbano de la Provincia de Buenos Aires .

Dependencia extrema: Distritos operan al límite esperando fondos urgentes desde La Plata .

Salud en crisis: El Hospital Municipal de Bahía Blanca está al borde del quiebre operativo.

Medidas límite: Mar del Plata desdobla sueldos; Monte Hermoso analiza emitir bonos locales.

El interior bonaerense y el regreso de los bonos locales

La recesión económica paralizó la producción agropecuaria e industrial en distritos como Chacabuco y Las Flores. Allí, el costo de insumos públicos y energía saltó un violento 400%.

Ante la imposibilidad de caja, estos Intendentes debieron suspender actividades culturales y subsidios deportivos para intentar garantizar los salarios municipales del mes de mayo.

Pero la mayor alarma nacional surgió desde la costa atlántica. Monte Hermoso propuso oficialmente la emisión de cuasimonedas para inyectar liquidez y pagar salarios.

👉 Una medida drástica que no se veía en el territorio bonaerense desde hace más de dos décadas. El fantasma de los bonos locales vuelve a ser una opción sobre la mesa de los jefes comunales.

Servicios paralizados y el colapso del sistema de salud

En el norte provincial, San Pedro acumula un déficit de 1.100 millones de pesos. La mitad de su flota vial está rota, anulando cualquier respuesta ante emergencias o roturas de infraestructura urbana.

Las grandes ciudades tampoco escapan al rojo. Mar del Plata afronta un déficit financiero de 5.000 millones de pesos, lo que la obliga a mantener el pago desdoblado de los haberes de sus trabajadores.

El colapso sanitario y logístico tiene su epicentro en Bahía Blanca, que declaró la emergencia tras caer un 18% el uso del transporte público. Su Hospital Municipal sufre un quiebre operativo inminente.

El nosocomio vio rechazado su presupuesto de 63.000 millones de pesos para el 2026. Atendiendo a 350.000 pacientes anuales, la guardia reporta un salto del 43% en consultas que desbordó totalmente al personal.

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