Horror en La Plata: detuvieron a la madre de la bebé hallada muerta en una obra de la UNLP y la acusan de homicidio

El macabro hallazgo de una bebé muerta en una obra en construcción de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), en pleno centro platense, sumó este lunes un giro dramático y desgarrador: la madre de la menor fue detenida y quedó imputada por el delito de homicidio.

La mujer, identificada por sus siglas CVR y de nacionalidad chilena, fue arrestada por efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) y trasladada a la seccional de 15 y 49.

El caso, que quedó bajo la órbita del juez federal Alejo Ramos Padilla, había comenzado con el reporte de desaparición de la madre y la beba el pasado fin de semana en la Comisaría Quinta de La Plata.

Sin embargo, el hallazgo del cuerpo de la víctima en la obra de la Facultad de Ciencias Agrarias cambió radicalmente la hipótesis de los investigadores. Si bien inicialmente se barajó la inimputabilidad de la mujer debido a un presunto cuadro psiquiátrico, los primeros peritajes en la escena del crimen y la autopsia fueron determinantes para ordenar su detención.

👉 "La investigación sumó en las últimas horas un fuerte giro: la madre de la menor fue detenida y ahora enfrenta una causa por homicidio", confirmaron fuentes judiciales.

El testimonio del obrero que halló el horror

El cuerpo de la beba, que tendría entre 3 y 4 meses, fue encontrado minutos después de las 8 de la mañana por obreros que se presentaron a trabajar en la construcción universitaria ubicada en la intersección de 48 y 116.

Uno de los trabajadores relató el horror del momento: "Llegamos a la obra de la Facultad de Agrarias y nos encontramos con esta escena espantosa; el cuerpo de la criatura estaba ahí nomás".

Inmediatamente, se montó un fuerte operativo de la PFA en el lugar, que quedó vallado a la espera de la Policía Científica. Horas más tarde, efectivos policiales lograron localizar a la madre en la zona de 122 y 50.

Aunque inicialmente quedó a resguardo bajo supervisión médica, los avances en la investigación liderada por Ramos Padilla terminaron sellando su detención como la principal y única sospechosa del crimen.

Familiares reconocieron a la víctima y crece la conmoción

En medio del operativo policial, familiares de la mujer se acercaron al lugar de los hechos y reconocieron el cuerpo de la víctima. La conmoción se apoderó de los alrededores de la obra de la UNLP, una zona de constante movimiento estudiantil que hoy quedó paralizada por el horror.

La detenida, que fue trasladada a la dependencia de la PFA en 15 y 49, será sometida a peritajes psicológicos y psiquiátricos en las próximas horas para determinar si comprendía la criminalidad de sus actos al momento del hecho.

Sin embargo, la imputación por homicidio se mantiene firme, mientras la ciudad de La Plata asimila una de las tragedias más oscuras que recuerde la historia reciente de la capital bonaerense.