Otra provocación de Presti en La Plata: ex combatientes rodearon y echaron a camiones del Ejército de Plaza Malvinas | VIDEOS

Lo que debía ser un homenaje del Ejército Argentino devino en un fuerte cruce político y social en pleno centro de La Plata. La Plaza Islas Malvinas fue escenario de gritos, cánticos y golpes a la carrocería de camiones militares que intentaban ingresar al predio. La presión de excombatientes y organizaciones sociales obligó a la columna militar a retirarse de los límites del espacio.

Lo que tenés que saber sobre la tensión en Plaza Malvinas 👉 Conflicto entre el Ejército Argentino y el CECIM La Plata por una marcha militar en la plaza de 19 y 51.

👉 El predio es un Sitio de la Memoria protegido por la Ley N° 26.691 y ordenanza municipal 11424 .

👉 Manifestantes rodearon camiones militares , exigiendo su retiro con cánticos y golpes a los vehículos.

👉 Críticas a la conducción de Carlos Presti por su vínculo familiar con la dictadura en La Plata.

El Regimiento 7 y la sombra de la dictadura en La Plata

El Regimiento 7 de Arana impulsaba una caminata de 13 kilómetros hasta el histórico portón de 19 y 51. Según fuentes militares, se trataba de un acto 👉 "sentimental y tradicional" para honrar a los 36 caídos de la unidad en 1982. Sin embargo, para el CECIM La Plata, la presencia de tropas en actividad en un Sitio de la Memoria es inaceptable.

Desde los organismos recordaron que el Regimiento 7 ocupó ese predio hasta 1983. Señalan a la unidad como responsable de la represión, desaparición, tortura y muerte de cientos de platenses durante el terrorismo de estado. 👉 "No podemos aceptar que se promueva conmemorar el comienzo del horror", dispararon desde el CECIM La Plata mediante un comunicado estruendoso.

Contextualizaron la guerra de 1982 como un destino de hambre, tortura y muerte provocado por la dictadura militar. Rechazaron la mirada heroica que intenta imponer la actual conducción de la fuerza. Para los excombatientes, la plaza debe ser un espacio recuperado al horror para toda la ciudadanía platense, no un escenario de reivindicación castrense.

El factor Presti y la escalada de tensión

La polémica sumó un componente político de alto voltaje con el nombre de Carlos Presti. El actual jefe del Ejército Argentino es hijo de quien fuera jefe de la unidad de Arana entre 1975 y 1977. Los manifestantes vincularon la actividad militar directamente con la conducción de Carlos Presti, encendiendo aún más los ánimos de los organismos de derechos humanos locales.

El momento más crítico se vivió cuando integrantes del CECIM La Plata, gremios y organizaciones abordaron a los efectivos y rodearon los vehículos militares. Al grito de 👉 "a donde vayan los iremos a buscar", los manifestantes exigieron la retirada inmediata. Hubo momentos de furia donde algunos golpearon las carrocerías de los camiones, aunque la situación no pasó a mayores.

Ante la imposibilidad de avanzar sin incidentes mayores, los militares decidieron retroceder. Reubicaron los camiones sobre la avenida 19, fuera de los límites del predio en disputa. Esto descomprimió parcialmente el conflicto, aunque los manifestantes permanecieron en la zona reafirmando que la Plaza Malvinas es para la memoria y no para paradas militares.

"Te agrego que ni siquiera se quedaron sobre 19, se fueron escoltados por patrulleros de la policía. Solo quedó uno sobre 19 porque tenía una rueda desinflada", sentenció a PrimeraPagina.info Gabriela, referente comunicacional de ATE Provincia.