Ramiro Baguear se lanza rumbo a la intendencia de Rojas 2027

Ramiro Baguear oficializó su intención de disputar la intendencia de Rojas en 2027, convirtiéndose en el primer dirigente local en anunciar públicamente su candidatura para las próximas elecciones ejecutivas. El lanzamiento, confirmado en las últimas horas, empieza a marcar el ritmo del escenario político rojense con más de un año de anticipación.

Baguear forma parte actualmente de la Jefatura de Asesores del gobernador Axel Kicillof como funcionario provincial, rol desde el cual articula políticas públicas y mantiene vínculo directo con la gestión bonaerense. Desde su entorno explican que esa experiencia busca trasladarse al distrito para diseñar un plan estratégico integral.

El eje estará puesto en el desarrollo productivo, la mejora de infraestructura y la optimización de los servicios públicos que hoy reclaman los vecinos. Con este anuncio, Baguear intenta consolidar un espacio propio que responda a las demandas actuales de la comunidad y tenga base territorial sólida.

Allegados al dirigente remarcaron que no se trata únicamente de una candidatura, sino de un proceso de escucha y planificación. “Buscamos una alternativa sólida que escuche a cada sector de nuestra comunidad”, señalaron, subrayando la idea de proyecto transformador por encima de nombres propios.

El movimiento de Baguear abre el juego electoral en Rojas y anticipa una campaña larga. Mientras otros espacios aún evalúan candidaturas, su equipo ya trabaja en la articulación de propuestas y en el armado político para llegar con estructura a las elecciones 2027.