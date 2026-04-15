Drama y milagroso rescate en Berisso: una menor lucha por su vida tras un desesperado operativo de auxilio

La tranquilidad de la tarde en la zona de 34 y 165, en Berisso, se vio interrumpida por una escena desgarradora que movilizó a vecinos y fuerzas de seguridad.

Un llamado al 911 activó una carrera contra el tiempo para salvar a una adolescente de quien se requería asistencia médica inmediata.

La intervención, que combinó el instinto de supervivencia familiar y la coordinación policial, logró que la joven llegara con vida al Hospital Zonal de Berisso, donde pelea por su recuperación en la unidad de cuidados críticos.

Operativo de urgencia y cordón sanitario

Cuando los efectivos del Comando de Patrullas arribaron al domicilio, se encontraron con un escenario de extrema tensión: los familiares ya habían cargado a la menor en un vehículo particular ante la gravedad del cuadro. Sin dudarlo, los uniformados encendieron sirenas y balizas para abrir paso en el tránsito, escoltando el coche durante todo el trayecto hacia el nosocomio.

Una vez en el Hospital Larrain, la adolescente fue ingresada de urgencia y, tras las primeras maniobras de estabilización, los médicos decidieron su derivación a Terapia Intensiva.

Allí permanece bajo observación constante, en estado reservado, mientras el entorno familiar aguarda noticias en medio de un clima de profunda angustia.

Investigación y compromiso social

La causa ha quedado bajo la órbita de la UFI N° 7 de La Plata, donde se han iniciado las actuaciones correspondientes para esclarecer los detalles previos al incidente. Fuentes judiciales indicaron que se realizarán peritajes y se tomarán testimonios para reconstruir el contexto del episodio, aunque la prioridad absoluta por estas horas es la evolución clínica de la joven.

Este suceso vuelve a encender las alarmas sobre la vulnerabilidad de la salud mental en los jóvenes de la región.

En un contexto donde la contención familiar resultó vital para evitar un desenlace fatal, los especialistas insisten en que estas situaciones no deben abordarse como hechos aislados, sino como un llamado urgente a fortalecer las redes de acompañamiento.

Canales de Ayuda y Prevención

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