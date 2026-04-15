"Te voy a ir a buscar a tu casa": el violento video del concejal libertario que sacude a General Rodríguez

La política de General Rodríguez vuelve a ser noticia por la barbarie y no por la gestión. En las últimas horas, se viralizó un video que deja al desnudo el temperamento del concejal Matías Ledesma, referente local de La Libertad Avanza, quien protagonizó una violenta discusión callejera que escaló hasta la intimidación pública.

Lejos de la investidura que exige su cargo en el Concejo Deliberante, Matías Ledesma se comportó como un "guapo" de barrio, recurriendo a frases que rozan lo delictivo.

“Te voy a ir a buscar a tu casa a la noche” y “te voy a mostrar quién es más poronga que vos”, son algunas de las amenazas que se escuchan en el registro fílmico.

La secuencia no deja lugar a dudas: el funcionario eleva el tono de manera progresiva hasta romper cualquier barrera de diálogo, sosteniendo un discurso basado exclusivamente en el amedrentamiento y el uso de expresiones discriminatorias que ya despertaron un repudio generalizado en el Conurbano.

Conflictos de larga data y descalificaciones

Aunque el contexto exacto del estallido no fue confirmado oficialmente por las autoridades de General Rodríguez, el intercambio sugiere que la furia de Matías Ledesma no es espontánea.

👉 “¿Te pensás que me olvido el día que me verdugueaste?”, le espeta el concejal a su interlocutor, dejando entrever un enfrentamiento personal que utilizó para validar su conducta agresiva.

Lo más grave, además de las amenazas de muerte veladas, es el uso de un lenguaje cargado de odio y discriminación. La secuencia cierra con una frase que condensa la lógica de poder que intenta ejercer el edil: 👉 “Vas a terminar pidiendo de rodillas”. Este nivel de violencia verbal plantea un interrogante ético sobre la permanencia de Matías Ledesma en su banca, en un cuerpo legislativo que debería velar por la convivencia democrática.

El historial de un concejal que no se reconoce en cámara

No es la primera vez que el nombre de Matías Ledesma queda asociado a la polémica en Buenos Aires. En ocasiones anteriores, ante la aparición de registros similares, el propio funcionario libertario intentó ensayar una defensa basada en supuestas operaciones políticas, argumentando que se trataba de vídeos "editados" o "sacados de contexto".

Sin embargo, la nitidez y continuidad del material difundido esta vez en redes sociales dificulta cualquier intento de victimización.

El bloque de La Libertad Avanza en la Provincia aún no se ha pronunciado sobre el futuro del concejal, pero el clima en el Concejo Deliberante local es de máxima tensión ante lo que muchos consideran una conducta "indefendible".