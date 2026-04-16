Alquileres en La Plata: el 70% de inquilinos está endeudado

La presión sobre el bolsillo dejó de ser una percepción y se convirtió en un dato concreto en La Plata. Con alquileres en alza constante y salarios que no logran acompañar, el 70% de los inquilinos reconoce estar endeudado para poder pagar mensualmente.

El fenómeno impacta de lleno en familias, estudiantes y trabajadores. La capital bonaerense ya se posiciona entre las ciudades más caras del AMBA, especialmente en zonas céntricas o cercanas a facultades, donde la demanda es más alta.

Durante marzo, los precios registraron subas por encima del ritmo de los ingresos, lo que agrava una situación que ya venía tensionada. En barrios como casco urbano, Tolosa y Gonnet, la oferta se reduce y los valores se actualizan de forma constante.

Alquileres en alza y menos margen económico

El encarecimiento del acceso a la vivienda no es un fenómeno aislado. La flexibilización del mercado tras los cambios en la normativa nacional generó mayor disponibilidad, pero también habilitó aumentos más agresivos y contratos con ajustes frecuentes.

Para quienes llegan a la ciudad —principalmente estudiantes y trabajadores jóvenes— el ingreso ya no alcanza para cubrir alquiler y gastos básicos sin resignar calidad de vida.

Lo que tenés que saber

70% de los inquilinos está endeudado

está endeudado Subas de alquileres por encima de los salarios

Contratos con ajustes trimestrales o cuatrimestrales

Mayor presión en zonas céntricas y universitarias

Crece la migración hacia la periferia

Endeudamiento creciente y cambio en el consumo

El dato más alarmante es el nivel de endeudamiento. No se trata solo de atrasos en el alquiler: muchos hogares recurren a tarjetas de crédito, préstamos o financiamiento informal para cubrir servicios, expensas e incluso alimentos.

En una ciudad con alta concentración de estudiantes y trabajadores del sector público, el deterioro del poder adquisitivo profundiza el problema.

El ajuste ya no pasa por el ocio. En muchos casos, impacta directamente en gastos esenciales como la alimentación o la salud.

Contratos más cortos y mayor incertidumbre

Tras las modificaciones en la legislación, los contratos dejaron de tener reglas uniformes. Hoy predominan acuerdos más breves, con actualizaciones frecuentes atadas a la inflación.

Esta dinámica genera incertidumbre: los inquilinos no pueden prever cuánto pagarán en pocos meses, lo que dificulta cualquier planificación económica.

A esto se suman requisitos de ingreso, garantías y depósitos que siguen siendo una barrera para amplios sectores.

Impacto en la dinámica urbana de La Plata

El efecto ya se siente en la estructura social de La Plata. La ciudad concentra estudiantes universitarios, trabajadores estatales y empleados del sector servicios, muchos de los cuales perdieron poder adquisitivo en el último tiempo.

El resultado es un mercado cada vez más segmentado:

quienes pueden pagar acceden a mejores zonas, mientras que otros se ven obligados a mudarse a la periferia o compartir vivienda.

Esto genera barrios más densificados y mayor presión sobre los servicios, modificando la dinámica urbana.

Un mercado sin señales de freno

A corto plazo, no hay indicios de estabilización. Con la inflación marcando el ritmo de los ajustes y sin una política habitacional estructural, el alquiler se consolida como una de las principales preocupaciones económicas.

En La Plata, el dato del endeudamiento ya no es solo un indicador: es una señal clara de un sistema que empieza a mostrar signos de agotamiento.