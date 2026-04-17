Alerta roja en el peronismo: ¿Por qué la jueza Servini de Cubría quiere intervenir el PJ justo cuando Milei se cae a pedazos?

La situación judicial que atraviesa Cristina Fernández de Kirchner detonó una bomba de tiempo en la sede de la calle Matheu 130 en CABA. La conducción del PJ Nacional quedó atrapada en la mira de la Justicia Electoral, y los rumores de una intervención ya sacuden los cimientos del poder peronista.

El fantasma de la acefalía no es un mito, es una realidad administrativa. El último 31 de marzo, venció el plazo legal para que las autoridades presentaran los balances financieros con la firma obligatoria de la cúpula directiva del Partido Justicialista.

Sin embargo, los documentos jamás llegaron al despacho de María Romilda Servini de Cubría. Ante esta grave omisión, la histórica Jueza Federal ya prepara una resolución que derivaría directamente en la intervención del principal partido de la República Argentina.

Cristina Kirchner inhabilitada y el cerrojo de la Ley de Financiamiento

A mediados de febrero, la jueza federal con competencia electoral María Romilda Servini de Cubría ejecutó un movimiento táctico letal. Realizó una consulta formal a los apoderados del partido para exigir la nómina actualizada de autoridades. La respuesta dejó expuesta la mayor debilidad del espacio: Cristina Kirchner quedó excluida legalmente de la conducción.

La explicación jurídica es contundente. Desde la confirmación de su condena por parte de la Corte Suprema de Justicia en el marco de la Causa Vialidad, la ex Presidenta de la Nación tiene su derecho electoral cercenado, quedando legalmente catalogada como "no electora".

👉 “En los hechos, Cristina deja de ser presidenta del partido al momento que sale la condena porque tiene, en las accesorias legales, la prohibición de estar en los padrones. Tanto para ser electora como electa”, confió una altísima fuente del Partido Justicialista.

Esta inhabilitación bloquea el cumplimiento de la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos. Los artículos 26 y 54 de dicha norma exigen, de manera inobjetable, la firma de la Presidenta y de dos autoridades más para validar los balances, un acto que hoy resulta legalmente imposible.

Radiografía de la jueza Servini: la dueña de la lapicera electoral

Subestimar a María Romilda Servini de Cubría es un error que el peronismo ya pagó caro en el pasado. Como titular del Juzgado Federal N° 1 de la Ciudad de Buenos Aires, la magistrada ostenta el monopolio del control sobre los partidos políticos a nivel nacional.

Su historial no perdona. En el año 2018, ejecutó una recordada intervención sobre el PJ Nacional, desplazando de la presidencia al Diputado José Luis Gioja para imponer como interventor judicial al líder gastronómico Luis Barrionuevo.

La jueza conoce los pasillos del peronismo mejor que muchos de sus afiliados. Su estilo es implacable, burocrático y políticamente quirúrgico. Cuando los papeles no cuadran, María Romilda Servini de Cubría no negocia; interviene, congela fondos y desbarata estructuras de poder con una sola firma.

El dominó provincial: Jujuy, Salta y Misiones en jaque

La crisis no se limita a las fronteras de la Avenida General Paz. La estructura federal del partido está colapsando en cuotas. En Jujuy, un reciente fallo del Juez Federal Esteban Eduardo Hansen declaró nulas las resoluciones de la cúpula nacional y expulsó a los interventores enviados por el kirchnerismo.

Esa maniobra judicial decapitó a los delegados de Cristina Kirchner. El juez Esteban Eduardo Hansen dejó como responsable judicial a un hombre que responde directamente al Gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, humillando al mando central.

En paralelo, las sucursales del justicialismo en Salta y Misiones atraviesan procesos crónicos de judicialización y acefalía, empujados por disputas entre caudillos locales. Este quiebre de los PJ provinciales anula cualquier intento de escudo territorial frente a la embestida judicial en Buenos Aires.

Perros, desidia y el impacto en PBA

Mientras el abismo legal se acerca, el comportamiento de la mesa chica del partido roza lo absurdo. Las miradas internas de furia apuntan hacia Patricia García Blanco, una de las principales apoderadas del PJ Nacional.

“Hay que preguntarse por qué no se convoca al Consejo partidario o incluso a la mesa chica, que son una veintena de dirigentes”, alertó un operador bonaerense, quien confirmó que los puentes de diálogo están completamente dinamitados.

El nivel de abandono institucional quedó retratado en una insólita filtración desde adentro de la sede matriz. “García Blanco tiene una oficina, que es de los apoderados, en el mismo piso que la presidencia, que lo usa para llevar a sus tres perros y está lleno de diarios para que no hagan pis en cualquier lado”.

El impacto político de una intervención sería un sacudón institucioanl y político durísimo para el peronismo. Sin el paraguas institucional del PJ Nacional, el entramado político de la Provincia de Buenos Aires quedaría expuesto. El peronismo, vaciado de legalidad, perdería su herramienta más básica para enfrentar el rearmado electoral contra un gobierno que se cae a pedazos.