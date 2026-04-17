Política | 15 Apr
Buenos Aires a la deriva
Bajo el agua: el temporal inundó el AMBA y dejó a 11 mil familias a oscuras
La madrugada de furia dejó anegamientos totales en Dock Sud, Temperley y Palermo. Con el Puente Pueyrredón y la avenida Hipólito Yrigoyen bajo el agua, el tránsito fue un caos. Edesur y Edenor reportaron miles de cortes mientras Defensa Civil trabaja a destajo ante la advertencia de que las lluvias continuarán.
Una madrugada de lluvia incesante y furia climática volvió a exponer la fragilidad de la infraestructura urbana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
El temporal, que no dio tregua durante las primeras horas del día, dejó un saldo de calles convertidas en ríos, más de 11 mil usuarios sin luz y un caos de tránsito que paralizó los principales accesos a la Capital Federal.
El sur del conurbano fue, una vez más, la "zona cero" del desastre. En localidades como Dock Sud, Temperley y Avellaneda, el agua superó el nivel de las veredas, dejando intransitables arterias clave como la avenida Hipólito Yrigoyen.
El acceso al Puente Pueyrredón se convirtió en una trampa de agua, bloqueando uno de los pulmones más importantes de conexión con la Ciudad de Buenos Aires.
👉 “El fenómeno puso en tensión, una vez más, la respuesta urbana ante eventos climáticos intensos; circular se volvió directamente imposible durante varias horas”, advirtieron las autoridades de Defensa Civil.
El apagón y los barrios porteños bajo el agua
En la Ciudad, la postal no fue distinta. El agua acumulada cubrió sectores emblemáticos como el Planetario, el Hipódromo y los Bosques de Palermo, mientras que en Belgrano y Barracas los vecinos debieron improvisar defensas para evitar que el agua ingresara a las viviendas.
El sistema eléctrico, saturado por la humedad y las fallas estructurales, volvió a fallar:
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Edesur: Reportó 8.526 usuarios sin suministro, con focos críticos en el sur y el centro.
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Edenor: Registró 2.739 cortes, afectando el norte y oeste del conurbano.
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Zonas críticas: El cruce de Corrientes y Pueyrredón, en Balvanera, quedó a oscuras, complicando aún más la seguridad vial en una zona de altísima circulación.