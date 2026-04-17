“El Excel no salva empresas. La decisión sí”

Nos enamoramos de los tableros, de los ERP y los CRM. Compramos un software, ponemos Inteligencia Artificial, servidor “en la nube...”. Pero si nadie lee el reporte, si nadie mata el proceso que el dato denuncia como inútil, entonces sólo cambiamos el papel por la pantalla. Digitalizamos la burocracia; o , dicho de otro modo, “computarizamos el desorden”.

CLC Consultores lo dice sin vueltas: “Lo que no se mide no se puede controlar, pero lo que se mide y no se lee es inútil”. Y agregamos: lo que se lee y no se ejecuta, es cobardía gerencial.

El software no es el fin. Es el termómetro. Te dice que tenés 40° de fiebre burocrática. Pero la fiebre no baja con el termómetro. Baja tomando la decisión: eliminar ese control fantasma, automatizar esa cicatriz tecnológica, derribar ese monumento al ego.

Por eso “medir, controlar y mejorar” no es un slogan. Es una secuencia quirúrgica. Si te quedás en medir, sos un contador de problemas. Si llegás a controlar, sos un bombero. Solo cuando mejorás, cuando destruís el mandato heredado que el dato expuso, te convertís en líder.

La tecnología ya está. Lo que falta es la valentía de usar la información para desobedecer al pasado. Porque ninguna empresa quebró por falta de software. Quebraron por exceso de obediencia a planillas que ya no decían nada, “pero que siempre hicimos así”.