Intendentes de todo el país marcharon a Economía por el estado de las rutas y los fondos retenidos

Una masiva movilización de intendentes de todo el país se realizó este martes frente al Ministerio de Economía, donde cerca de 200 jefes comunales presentaron un petitorio para denunciar el crítico estado de las rutas nacionales y reclamar por los fondos que, aseguran, el Gobierno retiene pese a tener asignación específica.

La protesta apuntó directamente al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, a quien acusan de no destinar los recursos del Impuesto a los Combustibles al mantenimiento del sistema vial, tal como establece la ley.

Según expresaron, el deterioro de las rutas ya provocó decenas de muertes y la situación se agrava por la falta de inversión en obras públicas.

Un reclamo impulsado desde la Provincia

La iniciativa fue motorizada por el ministro de Obras Públicas bonaerense, Gabriel Katopodis, y contó con el respaldo de la Federación Argentina de Municipios (FAM), encabezada por Fernando Espinoza.

La convocatoria reunió a intendentes de distintos espacios políticos: participaron dirigentes del peronismo, jefes comunales vecinalistas y también representantes del Foro de Intendentes radicales, lo que le dio al reclamo un carácter amplio y federal.

“El estado de las rutas nacionales es escandaloso y este gobierno se quedó con 6,1 billones de pesos”, denunció Katopodis durante la protesta.

Entre los puntos centrales del petitorio presentado en el Palacio de Hacienda, los intendentes exigieron:



- Que se destinen los fondos del Impuesto a los Combustibles al mantenimiento de rutas



- Retrotraer el precio de la nafta al 1° de marzo



- Retomar las obras públicas paralizadas por Nación



- Frenar el recorte de fondos a provincias y municipios



- Avanzar en un nuevo pacto fiscal



Además, cuestionaron el impacto de la caída de la coparticipación, que afecta directamente las finanzas municipales en un contexto de menor recaudación por la recesión económica.

Durante la jornada, varios intendentes plantearon la necesidad de modificar el rumbo económico nacional. El intendente de La Plata, Julio Alak, sostuvo: “Solicitamos un nuevo pacto fiscal que evite la asfixia financiera que hoy sufren las provincias y los municipios”.

Los intendentes nucleados en la Federación Argentina de Municipios, que representamos a las 2.200 ciudades argentinas, presentamos hoy en el Ministerio de Economía de la Nación un petitorio solicitando al gobierno nacional modificaciones al programa económico, que está generando… pic.twitter.com/DIhUW3Tdqd — Julio Alak (@Julio_Alak) April 14, 2026

En la misma línea, el jefe comunal de Escobar, Ariel Sujarchuk, reclamó: “Pedimos retrotraer el precio de los combustibles, retomar obras paralizadas y frenar el recorte de fondos”.

Tras la movilización, parte de los intendentes se trasladó a la sede de la FAM, donde mantuvieron un encuentro con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y su par de La Rioja, Ricardo Quintela. Allí, profundizó las críticas al Gobierno nacional: “Mientras crecen las necesidades de la mayoría, el Gobierno se desentiende de sus obligaciones, frena obras e incumple la Constitución”, afirmó.

El reclamo dejó expuesta la creciente tensión entre municipios, provincias y Nación, en un contexto marcado por la falta de obras, el deterioro de la infraestructura vial y la discusión por la distribución de los recursos.