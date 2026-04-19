Cuba: liberan a preso político en estado extremo y denuncian torturas

La liberación de Alexander Díaz Rodríguez, un opositor cubano de 45 años, volvió a poner en el centro del debate internacional las condiciones del sistema penitenciario de la isla. Tras cumplir cinco años de prisión, el hombre fue excarcelado con un cuadro alarmante de desnutrición severa y múltiples problemas de salud.

Las imágenes difundidas por la ONG Prisoners Defenders muestran un deterioro físico extremo: costillas visibles, rostro demacrado y signos evidentes de abandono médico. Según denuncias, durante su detención no recibió tratamiento adecuado para el cáncer de garganta y tiroides que padece, ni una alimentación acorde a su estado.

El caso generó fuerte impacto en medios internacionales y organismos de derechos humanos, que vuelven a señalar al gobierno cubano por prácticas sistemáticas de represión contra disidentes.

Denuncias por torturas y abandono en prisión

El presidente de Prisoners Defenders, Javier Larrondo, relató el estado en el que encontró al ex preso tras su liberación: “Estaba completamente destruido, en los huesos. Sabíamos que su vida corría peligro desde hace años”.

Durante su permanencia en prisión, Díaz Rodríguez sufrió:

Anemia y hepatitis B

Diarreas recurrentes

Inflamación en extremidades

Falta de acceso a medicación básica

Restricciones alimentarias severas

Familiares denunciaron además episodios de golpizas y la prohibición de recibir alimentos desde el exterior, lo que agravó su estado de salud.

Las organizaciones internacionales sostienen que estos casos no son aislados, sino parte de un patrón de tortura física y psicológica contra opositores políticos.

El origen: protestas del 11 de julio

La detención de Díaz Rodríguez se produjo tras su participación en las históricas protestas del 11 de julio de 2021, cuando miles de cubanos salieron a las calles para reclamar libertad y cambios políticos.

Fue arrestado en Artemisa y, pese a su delicado estado de salud, las autoridades rechazaron reiteradas solicitudes de licencia extrapenal, argumentando su condición de “contrarrevolucionario”, según su entorno.

El ex preso es integrante del Partido Unión por Cuba Libre y firmante del Proyecto Emilia, dos espacios opositores señalados por sufrir persecución estatal.

Lo que tenés que saber

Quién es: Alexander Díaz Rodríguez, opositor cubano

Alexander Díaz Rodríguez, opositor cubano Cuánto estuvo preso: 5 años

5 años Motivo: Participar en protestas del 11 de julio de 2021

Participar en protestas del 11 de julio de 2021 Estado actual: Desnutrición extrema y enfermedades graves

Desnutrición extrema y enfermedades graves Denuncia: Falta de atención médica y torturas en prisión

La respuesta del régimen cubano

Mientras crecen las denuncias, el presidente Miguel Díaz-Canel niega la existencia de presos políticos en Cuba. En declaraciones recientes, aseguró que los detenidos están encarcelados por “hechos vandálicos”, desestimando cualquier persecución por motivos ideológicos.

Sin embargo, organismos internacionales y ONG sostienen que existen cientos de casos documentados que contradicen esa versión oficial.

La imagen de Díaz Rodríguez tras su liberación se transformó en un símbolo de denuncia global. “La humanidad no puede permitir esto”, advirtió Larrondo, reclamando una respuesta urgente de la comunidad internacional.