Política | 16 Apr
Denuncia internacional por derechos humanos
Cuba: liberan a preso político en estado extremo y denuncian torturas
La excarcelación de Alexander Díaz Rodríguez, tras cinco años detenido en Cuba, desató conmoción global. Imágenes de su grave deterioro físico reavivan denuncias sobre violaciones a los derechos humanos en cárceles del régimen.
La liberación de Alexander Díaz Rodríguez, un opositor cubano de 45 años, volvió a poner en el centro del debate internacional las condiciones del sistema penitenciario de la isla. Tras cumplir cinco años de prisión, el hombre fue excarcelado con un cuadro alarmante de desnutrición severa y múltiples problemas de salud.
Las imágenes difundidas por la ONG Prisoners Defenders muestran un deterioro físico extremo: costillas visibles, rostro demacrado y signos evidentes de abandono médico. Según denuncias, durante su detención no recibió tratamiento adecuado para el cáncer de garganta y tiroides que padece, ni una alimentación acorde a su estado.
El caso generó fuerte impacto en medios internacionales y organismos de derechos humanos, que vuelven a señalar al gobierno cubano por prácticas sistemáticas de represión contra disidentes.
Denuncias por torturas y abandono en prisión
El presidente de Prisoners Defenders, Javier Larrondo, relató el estado en el que encontró al ex preso tras su liberación: “Estaba completamente destruido, en los huesos. Sabíamos que su vida corría peligro desde hace años”.
Durante su permanencia en prisión, Díaz Rodríguez sufrió:
- Anemia y hepatitis B
- Diarreas recurrentes
- Inflamación en extremidades
- Falta de acceso a medicación básica
- Restricciones alimentarias severas
Familiares denunciaron además episodios de golpizas y la prohibición de recibir alimentos desde el exterior, lo que agravó su estado de salud.
Las organizaciones internacionales sostienen que estos casos no son aislados, sino parte de un patrón de tortura física y psicológica contra opositores políticos.
El origen: protestas del 11 de julio
La detención de Díaz Rodríguez se produjo tras su participación en las históricas protestas del 11 de julio de 2021, cuando miles de cubanos salieron a las calles para reclamar libertad y cambios políticos.
Fue arrestado en Artemisa y, pese a su delicado estado de salud, las autoridades rechazaron reiteradas solicitudes de licencia extrapenal, argumentando su condición de “contrarrevolucionario”, según su entorno.
El ex preso es integrante del Partido Unión por Cuba Libre y firmante del Proyecto Emilia, dos espacios opositores señalados por sufrir persecución estatal.
Lo que tenés que saber
- Quién es: Alexander Díaz Rodríguez, opositor cubano
- Cuánto estuvo preso: 5 años
- Motivo: Participar en protestas del 11 de julio de 2021
- Estado actual: Desnutrición extrema y enfermedades graves
- Denuncia: Falta de atención médica y torturas en prisión
La respuesta del régimen cubano
Mientras crecen las denuncias, el presidente Miguel Díaz-Canel niega la existencia de presos políticos en Cuba. En declaraciones recientes, aseguró que los detenidos están encarcelados por “hechos vandálicos”, desestimando cualquier persecución por motivos ideológicos.
Sin embargo, organismos internacionales y ONG sostienen que existen cientos de casos documentados que contradicen esa versión oficial.
La imagen de Díaz Rodríguez tras su liberación se transformó en un símbolo de denuncia global. “La humanidad no puede permitir esto”, advirtió Larrondo, reclamando una respuesta urgente de la comunidad internacional.