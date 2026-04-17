El implacable "ojo" de la ley: Inteligencia Artificial, inversión récord y cientos de casos resueltos

Imagínense una ciudad donde cada paso en falso queda registrado, no por un ojo humano que puede parpadear o fatigarse en la madrugada, sino por un cerebro digital implacable. Esto ya no es el guion de la próxima superproducción de intriga; es la realidad cruda que está transformando las calles de Santa Fe. Bajo el ala del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, el megaproyecto Territorio 5.0 ha convertido el espacio público en un set de monitoreo hipervigilado donde la inteligencia artificial asume el rol protagónico absoluto.

En el centro de esta escena brilla Lince, un software que devora y procesa mares de datos provenientes de cámaras públicas y privadas. No se trata simplemente de grabar la acción; este sistema tiene la capacidad casi cinematográfica de reconstruir recorridos, rastrear vehículos fugaces y ponerle rostro a la sospecha en fracciones de segundo.

Y los números de la taquilla hablan por sí solos: en menos de seis meses, esta tecnología fue la pieza clave para esclarecer 300 delitos. Todo este despliegue de alta tensión ya es una realidad en los puntos más calientes del mapa: Rosario, Villa Gobernador Gálvez y San Lorenzo, donde la red de cámaras inteligentes terminó de montarse en el mes de marzo.

Pero, ¿qué dice el director de esta ambiciosa puesta en escena? Ignacio Tabares, secretario de Tecnologías para la Gestión del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública, es tajante al explicar que no se trata de utilería, sino de un cambio de paradigma total:

“La modernización no consiste simplemente en llenar las calles de cámaras. La tecnología por sí sola no previene el delito; lo que previene es el proyecto estratégico en seguridad pública que hay detrás y que hoy muestra resultados. Incorporar cámaras sin un sistema de inteligencia artificial que permita analizar rápidamente esa cantidad de video implica un gasto innecesario en almacenamiento que nadie puede procesar”.

Para entender la magnitud del avance, basta con mirar la sala de edición de esta historia: revisar 30 horas de video solía ser una pesadilla técnica que consumía jornadas enteras para los equipos de operadores. Hoy, la inteligencia artificial edita el "corte final" al instante, filtrando eventos relevantes, cruzando información vital y sirviendo las pruebas a la justicia con una precisión quirúrgica.

“Los resultados que estamos viendo con el sistema Lince en Rosario son una prueba de que el enfoque es la eficiencia: pasar de la observación pasiva al análisis inteligente. No estamos comprando solo hardware, sino integrando una arquitectura de inteligencia criminal que permite que el dato se convierta en acción en tiempo real. Ese es el estándar de ‘Territorio 5.0’ que ahora estamos escalando a toda la provincia”, subrayó Ignacio Tabares.

El próximo gran acto de esta saga inmersiva tiene como escenario a la capital. El Gobierno Provincial acaba de dar luz verde a una inversión colosal que supera a los presupuestos de muchos blockbusters. La firma NEC Argentina S.A. fue la elegida para montar esta nueva arquitectura de videovigilancia por una cifra superior a los 32 millones de dólares. Esta expansión no escatima en efectos especiales de la vida real: kilómetros de fibra óptica, un Centro de Datos Principal readecuado a nueva tecnología y un batallón de flamantes cámaras inteligentes.

La meta es clara y contundente: consolidar una plataforma donde la prevención del delito entre definitivamente en la era del streaming en vivo. El ojo que todo lo ve, ahora, también piensa y actúa.