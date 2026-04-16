Escándalo en el Hospital de Niños de La Plata: anestesistas sin sueldo hace 5 meses y denuncias de "aprietes"

La salud pública en la Provincia de Buenos Aires atraviesa una de sus horas más oscuras, y el epicentro del conflicto es, nada menos, que el emblemático Hospital de Niños "Sor María Ludovica" de La Plata.

Según una publicación del periodista Ezequiel Jahir Oslé, la situación del equipo de Anestesiología es terminal: los profesionales denunciaron que el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, conducido por Nicolás Kreplak, les debe 5 meses de sueldos.

Esta millonaria deuda salarial no es solo un problema administrativo; es una tragedia para los pacientes más vulnerables. La falta de pago derivó en una retención de tareas que destruyó la programación quirúrgica del nosocomio.

👉 "Hay suspensión de cirugías (de 5 cirugías diarias se redujeron a 2 o 3 en el mejor de los casos)", detalló Ezequiel Jahir Oslé a través de sus redes sociales, exponiendo la parálisis de un hospital que es referencia en toda la región.

Pero el conflicto no termina en lo económico. Los anestesistas de La Plata aseguran estar viviendo un clima de hostilidad interna insoportable.

Según la información aportada por Ezequiel Jahir Oslé, los profesionales denuncian recibir 👉 "amenazas" por parte de los directivos de la institución. Estas presiones se darían en un intento de la gestión por "disciplinar" al equipo tras el escándalo mediático de las denominadas "PropoFest".

#Dato: Grave situación del equipo de Anesteciologia del Hospital de Niños de #LaPlata. Hay suspensión de cirugías (de 5 cirugías diarias se redujeron a 2 o 3 en el mejor de los casos). Los profesionales denuncian que @SaludBAP les debe 5 meses de sueldos pic.twitter.com/5mEcyL7iDJ — Ezequiel Jahir Oslé (@Turcolibia) April 15, 2026

Un Ministerio que no responde y directivos bajo sospecha

La connivencia política entre la Dirección del Hospital y la cartera sanitaria provincial parece ser el cerrojo que impide la solución.

En lugar de gestionar los fondos ante el gobernador Axel Kicillof, la orden parece ser "silenciar el reclamo" mediante amenazas y persecución gremial. El clima de "apriete" marca un precedente peligrosísimo para la democracia institucional de los hospitales públicos.

Mientras tanto, la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires observa con preocupación cómo se deteriora la relación laboral en el hospital platense.

Si la deuda de 5 meses no se cancela de inmediato, el riesgo de una renuncia masiva o un paro total es inminente. La salud de La Plata está en terapia intensiva y, por ahora, los únicos que parecen dar la cara son los profesionales que, a pesar de todo, intentan salvar las 2 o 3 cirugías que el sistema todavía les permite realizar.