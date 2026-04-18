Milei recibió duras críticas de Martina Navratilova por dichos sobre contaminación

La extenista checo-estadounidense Martina Navratilova volvió a criticar con dureza al presidente Javier Milei, luego de una serie de declaraciones del mandatario sobre la contaminación ambiental que generaron polémica tanto en Argentina como en el exterior.

El conflicto se reactivó a partir de dichos de Milei en los que relativizó el impacto de la contaminación en ríos. “Una empresa contamina el río. ¿Y? ¿Dónde está el daño? ¡Pueden contaminar todo lo que quieran! Hay suficiente agua... Nos preocuparemos por eso cuando haya escasez”, expresó el jefe de Estado.

Estas afirmaciones provocaron una inmediata reacción de Navratilova, quien utilizó su cuenta en la red social X para calificar al presidente argentino como “bruto total”.

Reacciones internacionales y escalada en redes

La extenista no se limitó a una sola publicación. En la continuidad del intercambio, manifestó su preocupación por el rumbo del país: “Esto realmente apesta, más para Argentina que para nosotros, pero es un paso en la dirección equivocada”.

And you are totally ignorant of reality in Argentina. Try again, maga man — Martina Navratilova (@Martina) April 12, 2026

Además, respondió a usuarios argentinos que defendieron a Milei argumentando que sus palabras habían sido sacadas de contexto. Lejos de moderar el tono, Navratilova fue tajante: “Eres totalmente ignorante”.

El episodio vuelve a poner al mandatario en el centro de críticas internacionales, especialmente en temas sensibles como el ambiente, donde sus posturas suelen generar controversia.

Un antecedente que se repite

No es la primera vez que Navratilova apunta contra Milei. Ya en noviembre de 2023, tras el triunfo electoral del libertario en el balotaje frente a Sergio Massa, la extenista había cuestionado el resultado.

En aquel momento, replicó un mensaje del historiador argentino Federico Finchelstein, quien advertía sobre el impacto político del nuevo gobierno y comparaba a Milei con el expresidente estadounidense Donald Trump.

La deportista, reconocida también por su activismo político, ha mantenido una postura crítica constante hacia líderes de derecha. Su perfil en redes sociales suele reflejar cuestionamientos al propio Trump y al escenario político de Estados Unidos.

En una entrevista con la BBC en 2025, incluso expresó su preocupación por la situación democrática en ese país, señalando que no lo elegiría como lugar para vivir en el contexto actual.