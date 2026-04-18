WWE vuelve a Buenos Aires: cuándo es el show y cómo conseguir entradas

La empresa líder mundial de lucha libre, WWE, anunció oficialmente su regreso a la Argentina con un evento programado para el 11 de septiembre en el Movistar Arena, ubicado en el barrio porteño de Villa Crespo. La presentación forma parte de una gira por Sudamérica que también incluirá paradas en Santiago, Quito y Bogotá.

El anuncio fue realizado a través de las redes sociales oficiales en español de la compañía, con un video protagonizado por el campeón intercontinental, el mexicano Penta, quien confirmó la vuelta al continente: “Por fin regresamos a Sudamérica en septiembre”.

Se trata de la cuarta visita de WWE al país y la primera tras la pandemia de COVID-19. Las anteriores ediciones se realizaron entre 2017 y 2019 en el histórico Luna Park.

Qué superestrellas podrían presentarse en Buenos Aires

Según informó la compañía, el evento contará con la presencia de destacadas figuras internacionales, aunque aclararon que el talento está sujeto a cambios. Entre los nombres confirmados figuran:

Penta

Stephanie Vaquer , campeona mundial femenina

, campeona mundial femenina Seth Rollins

The Usos

Becky Lynch

GUNTHER

Oba Femi

El Grande Americano

La inclusión de luchadores latinoamericanos refleja una estrategia clara de expansión en la región, donde el interés por la disciplina creció en los últimos años.

Cómo conseguir entradas y llegar al Movistar Arena

Por el momento, solo está habilitado el registro para acceder a la preventa de entradas. Desde la empresa indicaron que quienes compren tickets recibirán un correo electrónico durante la semana previa al evento con el acceso correspondiente, ya que el estadio cuenta con múltiples ingresos:

Humboldt 450

Av. Corrientes 6094

Av. Dorrego 489

En cuanto al acceso, el estadio ofrece múltiples opciones de transporte público:

Tren San Martín: estación Villa Crespo

estación Villa Crespo Tren Urquiza: estación Federico Lacroze

estación Federico Lacroze Subte línea B: estación Dorrego

estación Dorrego Más de 20 líneas de colectivos conectan la zona

El impacto local y las oportunidades para luchadores argentinos

El regreso de WWE no solo entusiasma a los fanáticos, sino también a la escena local de lucha libre. En 2018, la empresa realizó en la región un campamento de pruebas que incluyó a talentos argentinos como Django y Matías Dragonetti.

Ambos destacaron el crecimiento del nivel local en los últimos años y no descartaron que puedan repetirse instancias de evaluación para nuevos talentos, aunque desde la empresa no confirmaron oficialmente tryouts para esta gira.

Dragonetti remarcó que el nivel actual es “muchísimo más grande” que en 2018, mientras que Django vinculó el regreso con el interés de WWE en el mercado latinoamericano.