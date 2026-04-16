Florencia Jares se une a "Compartiendo con el Teto Medina" para presentar su presente artístico y nuevos desafíos vocales.

¡Hola a todos! Queremos contarles que esta semana se suma a Compartiendo con el Teto Medina una artista que viene pisando fuerte en la escena: Florencia Jares.

Flor se encuentra en pleno ascenso dentro de su carrera artística. Actualmente está finalizando su curso de Coaching Vocal e incorporando nuevos alumnos a su espacio de formación. A la par, continúa perfeccionándose en piano y guitarra, dos instrumentos que acompañan su búsqueda musical.

Comprometida con su crecimiento, también se está capacitando en producción musical y composición desde su casa, con un objetivo claro: ofrecerles a sus alumnos la posibilidad de grabarse de manera profesional. Hoy ya está armando canciones con un sonido apuntado al pop y las baladas.

Agenda destacada de esta semana

Esta semana fue convocada a dos entrevistas que no pueden perderse:

Hoy, jueves 16 de abril: Estará de 20 a 21hs junto a Uriel Santader en Uriel Live , por Radio Urbana.

Invitada especial: También estará junto al Teto Medina en su magazine Compartiendo con el Teto Medina, por Radio Zónica, a las 19hs.

Nuevos desafíos artísticos

A su agenda se suma una nueva actividad: desde este sábado 19 de abril comenzará como coreauta en el Coro Vocal en Armonía, esta vez en el registro de contraalto. Según cuenta Florencia, será un desafío incursionar en sus graves y descubrir nuevas habilidades vocales, algo que la entusiasma muchísimo.

Cierre de mes a puro vocal

Para finalizar abril con todo, queda pendiente para el miércoles 30 el trío vocal junto a Jorge Raúl Rojas y Nicolás Grimaldi en Patio Ragú, una fecha que promete y no tendrá desperdicio.

¡Los esperamos para disfrutar de la música y la calidez de Florencia Jares!

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