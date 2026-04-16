La Plata declaró de Interés Municipal el Festival de la Gastronomía Italiana

El Concejo Deliberante de La Plata declaró de Interés Municipal la 8ª edición del Festival de la Gastronomía Italiana “Piatto di Autore Italia Argentina”, que se realizó los días 11 y 12 de abril en el Parque Alberti.

La distinción, que fue recibida por Nicolás Moretti, reconoció la relevancia cultural, social y turística del evento, así como su aporte a la difusión de las tradiciones de la colectividad italiana y al fortalecimiento de la identidad platense.

El festival, que ya se consolidó como una propuesta de la ciudad, convocó a una gran cantidad de vecinos y visitantes que disfrutaron de una amplia oferta de platos típicos, junto con actividades artísticas.

Además, contó con la participación de emprendedores, cocineros y productores locales, promoviendo el desarrollo del sector y generando trabajo para más de 500 personas y un fuerte impacto en la economía regional.

Desde el Concejo Deliberante destacaron que el acceso libre y gratuito permitió la participación de toda la comunidad, fomentando espacios de encuentro, integración y celebración. Asimismo, subrayaron que este tipo de iniciativas contribuyen a posicionar a La Plata como un referente regional en materia de eventos culturales y gastronómicos.

Cabe destacar que la ciudad mantiene una fuerte impronta inmigratoria, en particular de la colectividad italiana, que ha sido clave en la construcción de su identidad. En ese marco, el festival no solo pone en valor esas raíces, sino que también fortalece los lazos comunitarios y proyecta la diversidad de la capital bonaerense.