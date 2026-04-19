Festival de la Cerveza Capital en La Plata: entrada libre, 200 variedades y shows de primer nivel

La cultura cervecera bonaerense se niega a retroceder y redobla la apuesta. El festival desembarca en La Plata con una propuesta integral que fusiona gastronomía, arte y defensa irrestricta de la producción local en un contexto económico complejo.

Durante tres jornadas consecutivas, el Camping Municipal de La Plata 👉 "(122 y 56)" abrirá sus puertas al público general. El acceso será totalmente libre y gratuito, garantizando que el evento sea verdaderamente masivo y popular.

La organización tripartita recae sobre la Asociación de Cerveceros Artesanales Platenses 👉 "(ACAP)", el Islas Malvinas Asociación de Cerveceros Artesanales 👉 "(IMACA)" y la Municipalidad de La Plata.

Desde las entidades organizadoras remarcaron el espíritu de la convocatoria: 👉 "Buscamos impulsar la producción local y consolidar a la ciudad como uno de los polos cerveceros más importantes". Esto representa un salvavidas económico para cientos de Pymes.

Los asistentes tendrán a disposición más de 200 variedades de cerveza artesanal, servidas y explicadas directamente por sus Productores. Además, un enorme corredor de food trucks garantizará la oferta gastronómica para acompañar cada pinta.

👉 ¿Logrará esta edición romper todos los récords de asistencia en la región? La expectativa crece minuto a minuto en las redes sociales, anticipando un fin de semana histórico para el circuito comercial de la ciudad.

Grilla de artistas: cumbia, rock y cultura urbana

Más allá del atractivo líquido, el festival se apoya en un line up musical de alto voltaje. La grilla fue diseñada estratégicamente para abarcar múltiples géneros y asegurar el entretenimiento de diversas generaciones.

El viernes 17, la apertura formal comenzará desde las 18 horas. El escenario principal vibrará con las presentaciones en vivo de Mario Luis, ViQui Weis, Lemon Champ, Chabomba, Vida Pura y Manijas Percusión.

El sábado 18, la música arrancará más temprano, a partir de las 16 horas. La jornada más fuerte contará con el rap combativo de Sara Hebe, además del rock de Mostruo!, Los Misterios, DJ Colo y la histórica cumbia de El Mago y La Nueva.

Finalmente, el domingo 19, las familias podrán acercarse desde las 14 horas para vivir el cierre del festival. Tocarán las bandas Marttein, Come To Me, Fancy y la cantante Jula Morales.