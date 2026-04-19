Tarifazo sin anestesia: el boleto de colectivo rompe la barrera de los mil pesos y el costo de ir a laburar se vuelve un lujo

El bolsillo del laburante bonaerense no tiene respiro. En un contexto donde los salarios suben por la escalera y los precios por el ascensor, el Gobierno Nacional de Javier Milei confirmó que, a partir del 1 de mayo de 2026, el boleto de colectivo en el AMBA sufrirá un nuevo ajuste.

La suba, estipulada en un 5,4%, es la más alta registrada en los últimos doce meses y empuja el costo del transporte a un escenario crítico para quienes deben cruzar el Conurbano a diario.

Con este nuevo tarifazo, viajar en el Gran Buenos Aires y la Capital Federal dejará de ser un trámite para convertirse en una ingeniería financiera.

El pasaje mínimo ya perforó la barrera psicológica de los mil pesos para quienes no tienen la tarjeta registrada, mientras que la tarifa social apenas alcanza para mitigar un impacto que ya es insostenible.

La decisión administrativa se suma al combo de aumentos en prepagas, colegios y tarifas de servicios que vienen demoliendo el consumo interno.

La herencia del "boleto pisado" y el shock libertario

En el gobierno de Alberto Fernández, entre 2019 y 2023, el boleto estuvo prácticamente congelado o con aumentos que corrían muy por detrás de la inflación.

Esa política de "plata dulce" en el transporte generó una distorsión de precios que el actual mandatario, Javier Milei, decidió corregir con la técnica del shock.

Apenas asumió el Gobierno de Javier Milei en diciembre de 2023, el esquema cambió radicalmente. De pagar un boleto que no llegaba a los $100, el usuario pasó a enfrentar aumentos bimestrales y mensuales.

La quita del Fondo Compensador del Interior y el recorte drástico de subsidios directos a las empresas fueron las herramientas para reducir el déficit fiscal, pero el costo social ha sido devastador para el poder adquisitivo del bonaerense.

👉 "El costo del pasaje supera la barrera de los mil pesos y profundiza el impacto de la inflación sobre el ingreso de los trabajadores", señalan los analistas de consumo.

Lo cierto es que, desde que empezó la era de la "motosierra" libertaria, el transporte público es el rubro que más aumentó proporcionalmente, superando incluso a los alimentos en la canasta básica de un empleado que debe tomar dos o tres colectivos para llegar a su puesto de trabajo.

Radiografía del tarifazo: cómo cambió el boleto desde 2024

Si hacemos un seguimiento fino de los últimos años, el salto es cinematográfico. Al inicio de 2024, tras las primeras medidas de Luis Caputo, el boleto mínimo saltó de $76 a $270.

Luego vinieron los ajustes por IPC (Índice de Precios al Consumidor), que lo llevaron rápidamente a la zona de los $400. La gran estocada llegó a fines de ese año, cuando la desregulación total permitió que las empresas empezaran a presionar por tarifas más cercanas al "valor real" del kilómetro recorrido.

En el transcurso de 2025, los aumentos fueron goteando mes a mes. Para el inicio de 2026, el panorama ya era sombrío: un trabajador que viaja desde el tercer cordón del Conurbano hasta la Ciudad de Buenos Aires empezó a destinar más del 20% de su sueldo solo en viáticos.

Hoy, con la confirmación de este 5,4% adicional para mayo, la tarifa mínima se consolida por encima de los $1.100, dependiendo del tramo y de la condición de la tarjeta SUBE.

👉 ¿Hasta dónde puede aguantar el bolsillo antes de que la gente empiece a bajarse del colectivo por falta de fondos?. La pregunta recorre los despachos de la Casa Rosada, pero la respuesta parece ser siempre la misma: el ajuste no se negocia.

Mientras tanto la conflictividad crece. Las empresas reclaman que, aun con el boleto a mil pesos, los subsidios que todavía quedan llegan con atraso y amenazan con paros patronales.

Lo que tenés que saber sobre el aumento del transporte