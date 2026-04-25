San Lorenzo define cinco listas para elegir presidente el 30 de mayo

El proceso electoral en San Lorenzo ya tiene su mapa definitivo. La Junta Electoral oficializó las cinco listas que competirán por la conducción del club de Boedo, con vistas a los comicios del próximo 30 de mayo en la Ciudad Deportiva.

Los candidatos que buscarán suceder a Marcelo Moretti son Sergio Costantino, Nicolás Papasso, Manuel Agote, Marcelo Culotta y César Francis, cada uno encabezando un espacio con diferentes propuestas para el futuro institucional.

La validación de los avales dejó firme el escenario electoral, sin impugnaciones ni modificaciones de último momento, lo que permite avanzar con el cronograma previsto.

Cómo será el calendario electoral

El cronograma ya tiene fechas confirmadas que serán clave para los socios:

20 de abril: presentación oficial de las boletas

presentación oficial de las boletas 28 de abril: publicación del padrón definitivo

publicación del padrón definitivo 30 de mayo: elección en Ciudad Deportiva

Desde el club no informaron cambios en la modalidad de votación ni en los requisitos para participar, por lo que se espera un esquema similar al de elecciones anteriores.

Las cinco listas que competirán

Las agrupaciones que disputarán el control del club quedaron conformadas de la siguiente manera:

Nueva Generación , encabezada por Nicolás Papasso

, encabezada por Movete Boedo Movete , liderada por Manuel Agote

, liderada por Volver a San Lorenzo , con César Francis al frente

, con al frente Orden y Progreso , espacio de Marcelo Culotta (ex Primero San Lorenzo)

, espacio de (ex Primero San Lorenzo) San Lorenzo en Marcha, liderada por Sergio Costantino

Cada lista presentó su estructura completa con candidatos a vicepresidente y vocales, cumpliendo con los requisitos formales establecidos por la Junta Electoral.

Lo que tenés que saber

Habrá cinco listas en competencia

en competencia Se vota el 30 de mayo

Participan socios habilitados según padrón definitivo

No se registraron impugnaciones tras la validación de avales

El proceso se da en un contexto de expectativa interna por el rumbo institucional del club, aunque desde la organización no se difundieron detalles sobre propuestas o plataformas de cada espacio.

Por el momento, la atención está puesta en el cierre administrativo del proceso electoral, mientras los candidatos comienzan a delinear sus campañas de cara a una elección que definirá el futuro inmediato de San Lorenzo.