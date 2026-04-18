Millonario crédito para la "casta": el concejal libertario Alexis Hasen bajo la lupa por $424 millones

El escándalo de los créditos millonarios otorgados a figuras vinculadas al poder político sumó un capítulo explosivo en la Provincia de Buenos Aires.

Alexis Hasen, un joven concejal de La Libertad Avanza en el municipio de Luján, quedó en el ojo de la tormenta tras revelarse que obtuvo financiamiento por cifras que resultan inalcanzables para cualquier vecino de a pie.

Con apenas 28 años y una trayectoria laboral previa que brilla por su ausencia, las dudas sobre la legitimidad de estas operaciones crecen minuto a minuto.

La información, que comenzó a circular con fuerza en las redes sociales y fue recogida y confirmada por este portal, detalla que el concejal Hasen accedió a un crédito personal por la impactante suma de $221 millones.

Pero la ambición de la familia Hasen no pareció detenerse allí: casi en simultáneo, se habría tramitado y obtenido otro préstamo por $203 millones, esta vez a nombre de su madre. La suma total que habría ingresado al patrimonio familiar asciende a $424 millones.

"Robar en familia, una costumbre libertaria". Este tipo de expresiones, cargadas de ácida crítica política, inundaron las plataformas digitales, convirtiendo a Alexis Hasen en tendencia y sinónimo de los privilegios que la propia militancia libertaria solía denostar.

Radiografía de un libertario bajo sospecha

La figura de Alexis Hasen invita a una verdadera radiografía periodística para entender cómo un joven sin experiencia aparente logra tal nivel de "éxito" financiero. Antes de desembarcar en el Concejo Deliberante de Luján, su pasado laboral es un misterio.

No se registran empleos en el sector privado ni emprendimientos conocidos que justifiquen la capacidad de pago para semejantes montos de deuda. Su principal activo parece ser su filiación política y los contactos que supo tejer en el ascenso de La Libertad Avanza.

En el HCD de Luján, el desempeño de Hasen ha sido discreto, lejos de los grandes debates y más enfocado en replicar la retórica nacional contra la "casta" política, una contradicción que hoy le estalla en la cara. Sus intervenciones suelen alinearse sin fisuras con las directivas que bajan desde la Casa Rosada, defendiendo a rajatabla las medidas de ajuste del presidente Javier Milei, mientras su propia familia se beneficia de una billetera que pocos argentinos pueden imaginar.

👉 "Es la casta inmobiliaria libertaria en su máxima expresión", señalan voces críticas en Luján, que ven en Alexis Hasen a un claro exponente de aquellos que utilizaron la estructura partidaria para beneficio personal.

Las sospechas apuntan a que estos créditos podrían haber sido otorgados a través de entidades financieras públicas, lo que agravaría aún más la situación al tratarse de recursos de todos los bonaerenses y argentinos.

¿Qué banco le dio esa plata a alguien sin trabajo conocido? ¿Acaso hubo llamados desde las más altas esferas del poder libertario para aceitar el trámite? son las preguntas que hoy exigen respuesta.

El vínculo con la cúpula libertaria y la connivencia política

La investigación periodística profundizó en los vínculos políticos de Alexis Hasen para intentar explicar su meteórico ascenso y su acceso a privilegios financieros.

Las redes sociales, en particular X e Instagram, son una mina de oro en este sentido. Abundan las fotos y videos donde se lo ve a Hasen en actitud muy cercana con figuras centrales del armado nacional de La Libertad Avanza.

El vínculo más fuerte y evidente que une a Alexis Hasen con el poder central libertario parece ser Karina Milei, la poderosa secretaria general de la Presidencia y hermana del primer mandatario.

Fuentes bien informadas del armado bonaerense libertario aseguran que Hasen forma parte del círculo de confianza de la "Jefa" en la Primera Sección Electoral.

Se lo ha visto participar en reuniones reservadas y actos políticos donde la presencia de Karina Milei era excluyente, lo que denota una connivencia política de alto vuelo.

Esta cercanía no es casualidad. Karina Milei es la principal armadora política del espacio y quien tiene la última palabra en la designación de candidaturas y puestos clave.

Que un concejal de Luján como Alexis Hasen tenga línea directa con ella explica, en gran medida, su poder local y podría ser la clave para entender cómo se gestionaron los millonarios créditos.

Se especula con que Hasen podría ser una pieza clave en la estrategia de la hermana presidencial para disputar el poder territorial en la Provincia de Buenos Aires de cara a las próximas elecciones.

Además de su vínculo con Karina Milei, Alexis Hasen también se ha mostrado cercano a otros referentes del espacio, como el actual subsecretario de Integración Socio Urbana, Sebastián Pareja, otro armador clave de La Libertad Avanza en territorio bonaerense.

Las fotos en redes sociales lo muestran compartiendo actos y reuniones con Pareja, lo que refuerza la idea de que Hasen está perfectamente integrado a la estructura de poder libertaria y lejos de ser un "outsider".

La connivencia con la dirigencia nacional es innegable y expone la hipocresía de un discurso que prometía terminar con los privilegios de la política.

Lo que tenés que saber sobre el escándalo de los créditos de Alexis Hasen