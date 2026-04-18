Enterrar la campaña "Cristina libre": el objetivo de Moreno, Menéndez y Pichetto para activar el plan "post Milei"

El peronismo ha decidido que el tiempo de la dispersión se terminó. Este martes por la noche, en una cumbre que buscó pasar desapercibida a metros de la Casa Rosada, figuras que hasta hace poco caminaban por veredas opuestas se sentaron a diagramar el "operativo retorno".

El encuentro tuvo como protagonistas centrales a Miguel Ángel Pichetto, el armador que busca un gran frente nacional, y Guillermo Moreno, el ex secretario de Comercio reconvertido en "influencer" doctrinario.

El objetivo fue tan ambicioso como urgente: debatir los lineamientos del programa económico que impulsará un próximo gobierno peronista.

La reunión no fue casual; se dio apenas horas después de conocerse el 3,4% de inflación, un dato que el peronismo interpreta como el inicio del fin de la luna de miel de Javier Milei.

👉 “No estamos armando ninguna rosca, no estamos hablando en contra de ningún compañero. ¡Ya estamos mejorando un montón!”, lanzó con ironía el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, para romper el hielo.

La lógica del encuentro fue clara: el peronismo, hábil para detectar debilidades ajenas, busca llenar el vacío de propuestas ante un Gobierno Nacional que empieza a mostrar fisuras en su línea de flotación económica.

Participaron también Horacio Valdez, del sindicato del Vidrio, y cuadros técnicos que buscan jubilar las "viejas verdades" para dar paso a una renovación que no espere a las elecciones legislativas.

La orden de San José 1111: Menos "Cristina libre", más heladera

Uno de los puntos más picantes de la noche fue la definición de la estrategia de comunicación. El intendente Gustavo Menéndez fue el encargado de bajar a tierra una charla que mantuvo con Cristina Fernández de Kirchner en sus oficinas de la calle San José.

El mensaje fue contundente: la defensa judicial de la ex presidenta no debe ser el eje de la campaña. “No debe ser un eje de campaña porque la gente está sufriendo mucho”, advirtió el jefe comunal de Merlo.

Según Gustavo Menéndez, la propia Cristina Kirchner reconoce que el peronismo está atrapado en diagnósticos obsoletos.

“De los 10 errores que cometemos, 9 son porque creemos en verdades que ya no son verdades. Y el décimo error es que no terminamos de darnos cuenta de una verdad y nosotros seguimos con una historia vieja”, reveló el intendente.

La conclusión del bloque es que el próximo gobierno no debe frenar la transformación tecnológica y económica, sino liderarla.