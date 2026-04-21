El país futbolero se paraliza: River y Boca chocan en Núñez en un Superclásico que define mucho más que tres puntos

Este domingo, el estadio Monumental de Núñez será el epicentro del espectáculo deportivo más grande del continente.

River Plate y Boca Juniors vuelven a verse las caras en una nueva edición del Superclásico, correspondiente a la Fecha 15 de la Liga Profesional.

El encuentro, que comenzará a las 17:00 horas, encuentra a los dos colosos del fútbol argentino en momentos de rearmado táctico por lesiones inoportunas que obligaron a sus entrenadores a meter mano en el once inicial a último momento.

Para River Plate, la semana estuvo marcada por la preocupación. El entrenador Eduardo Coudet no podrá contar con Vera, una pieza clave en su esquema, debido a una lesión que lo marginó del choque.

El "Chacho" mantiene la duda sobre quién ocupará ese lugar, aunque todos los caminos conducen a que Meza será el encargado de manejar los hilos en el mediocampo.

En Núñez, la confianza es alta: el Millonario lleva 3 clásicos sin perder en su estadio, una fortaleza que buscará blindar ante su gente.

Por el lado de Boca Juniors, el panorama en La Ribera no es mucho más tranquilo. El director técnico Claudio Úbeda se vio obligado a realizar una modificación de urgencia en el arco: el juvenil Brey ingresará por el experimentado Marchesín, quien sufrió una lesión en las últimas prácticas.

Será una prueba de fuego para el joven arquero xeneize en el escenario más imponente del país. Más allá de ese cambio, el Xeneize mantiene la base que viene trabajando para intentar quebrar la hegemonía local de su eterno rival.

Las pizarras: alineaciones confirmadas y el peso de las áreas

El planteo de River Plate para este domingo apuesta a una mezcla de jerarquía y explosión juvenil.

La probable alineación de Eduardo Coudet formaría con: Beltrán bajo los tres palos; una defensa integrada por Montiel, Martínez Quarta, Rivero y el flamante refuerzo Acuña. En el medio, el equilibrio lo darán Moreno, Meza y Galván, mientras que el tridente ofensivo promete fuego con Subiabre, Colidio y el regreso de un ídolo como Driussi.

Boca Juniors, en tanto, buscará hacerse fuerte desde el orden defensivo para lastimar de contra.

El once de Claudio Úbeda saldría con: Brey; una línea de fondo compuesta por Weigandt, Costa, Di Lollo y Blanco. En la mitad de la cancha, la experiencia de Paredes y Ascacibar será vital para contener los ataques locales, acompañados por Delgado. Arriba, el poderío goleador recaerá en la dupla de Aranda, el uruguayo Merentiel y el paraguayo Bareiro, buscando aprovechar cada centro que caiga en el área de Núñez.

El historial entre ambos es de una paridad asombrosa, aunque la estadística global sigue favoreciendo ligeramente al club de La Ribera. En total, disputaron oficialmente 265 partidos, con 93 victorias para Boca, 88 para River e igualaron en 84 ocasiones.

Sin embargo, en el Monumental, la historia reciente le sonríe a la banda roja, que ha logrado neutralizar los ataques xeneizes en las últimas tres visitas. 👉 "En El Monumental River lleva 3 clásicos sin perder", un dato que pesa en la previa y que mete presión a la visita.

Darío Herrera: el hombre del silbato por séptima vez

La designación arbitral no pasó desapercibida. Darío Herrera será el encargado de impartir justicia, sumando así su séptimo Superclásico.

Hasta aquí, el historial de Darío Herrera en este tipo de partidos marca 1 triunfo para River, 3 para Boca y 2 empates.

Las estadísticas generales del árbitro con ambos clubes son positivas: a los de Núñez los dirigió 34 veces (17 victorias, 7 empates y 10 derrotas), mientras que al Xeneize lo controló en 42 oportunidades (20 ganados, 16 empatados y 6 perdidos).

El clima en las tribunas del Monumental será ensordecedor. Con las entradas agotadas hace semanas, el marco será el habitual de las grandes citas.

Para el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el operativo de seguridad es prioridad absoluta, buscando evitar cualquier tipo de incidente en un partido de altísimo riesgo.

En el VAR, la responsabilidad recaerá sobre Héctor Paletta, quien deberá asistir a Darío Herrera en las jugadas polémicas que, seguramente, no faltarán.

El partido será televisado por las señales de ESPN Premium y TNT Sports, mientras que la transmisión radial líder estará a cargo de Radio 2.

👉 "Millonarios y Xeneizes vuelven a encontrarse en el Monumental donde Boca lleva 3 sin ganar", una frase que resume la expectativa de una tarde que puede marcar el rumbo del torneo.

Si River gana, se acomoda en la punta; si Boca da el golpe, recupera la mística necesaria para encarar el resto del Apertura 2026.