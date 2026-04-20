La Justicia cercó a Manuel Adorni por sus vacaciones de lujo en Aruba y un presunto enriquecimiento ilícito

El discurso de la austeridad y el combate contra los privilegios de la "casta" acaba de chocar de frente contra las playas de arena blanca del Caribe.

La Justicia Federal ratificó, mediante una investigación oficial, que el actual Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, realizó un viaje de lujo a la exclusiva isla de Aruba entre el 29 de diciembre de 2024 y el 10 de enero de 2025.

El funcionario, que diariamente informa sobre los recortes del Estado, se trasladó en primera clase junto a su esposa, Bettina Angeletti, y sus dos hijos menores de edad a través de la aerolínea LATAM.

La trama, que ya tramita bajo la carátula de presunto enriquecimiento ilícito, sumó datos que rozan lo escandaloso. El fiscal Gerardo Pollicita logró certificar que el vocero devenido en ministro gastó un total de 5.800 dólares únicamente en tickets aéreos.

Pero el dato que disparó todas las alarmas judiciales es la modalidad de pago: la suma se habría cancelado de manera presencial y en efectivo en una oficina comercial de la empresa aérea situada sobre la calle Cerrito, en la Ciudad de Buenos Aires.

Este movimiento de "billetes sobre el mostrador" es el corazón de la sospecha. La Justicia estima que el costo total de la estadía, incluyendo el alojamiento en un hotel con modalidad all inclusive y consumos suntuarios durante dos semanas, superaría los 20.000 dólares.

Para los investigadores, esa cifra no guarda una relación lógica ni proporcional con el patrimonio declarado por Manuel Adorni antes de su meteórico ascenso en la función pública nacional.

El juez Ariel Lijo y el fin del secreto bancario

Ante la contundencia de las pruebas preliminares, el juez federal Ariel Lijo —en sintonía con lo autorizado previamente por el juez Sebastián Ramos— dictó medidas drásticas: el levantamiento del secreto bancario, financiero y fiscal de Manuel Adorni y su mujer, Bettina Angeletti.

La lupa está puesta en reconstruir la evolución patrimonial del funcionario desde el 1 de enero de 2022 hasta la actualidad, buscando detectar variaciones inexplicables tras su ingreso a la Casa Rosada.

La investigación de la fiscalía de Gerardo Pollicita no se detiene en el núcleo familiar. El levantamiento del secreto fiscal se extiende a una red de presuntos prestamistas y acreedores que figuran en las declaraciones de Manuel Adorni.

La lista incluye nombres como Silvia Pais, Norma Zuccolo, Beatriz Viegas, Claudia Bibiana Sbabo, Graciela Molina y Victoria María José Cancio. Se busca determinar si estas personas tenían capacidad económica real para prestarle dinero al funcionario o si son meros nombres para justificar fondos de origen dudoso.

👉 "El objetivo central es reconstruir con precisión la evolución patrimonial, económica y financiera del funcionario y su entorno", explicaron fuentes judiciales.

El fiscal ya analizó informes registrales, escrituras y testimonios clave, como el de la escribana Adriana Nechevenko y el exfutbolista Hugo Morales, este último vinculado a una propiedad en el barrio porteño de Caballito que también está bajo la lupa.

La "casta" de vacaciones: ¿Inconsistencia o impunidad?

Lo que más irrita en los pasillos de la política bonaerense es la contradicción estética y ética. Mientras Manuel Adorni negaba inicialmente las vacaciones ante las consultas periodísticas, la Justicia confirmaba las escalas en Lima y Guayaquil rumbo al paraíso caribeño.

La sospecha de inconsistencia patrimonial es el fantasma que hoy recorre el despacho del Jefe de Gabinete, quien debe explicar cómo un comunicador que recién se inserta en los niveles más altos del Estado puede financiar un viaje de 20 millones de pesos (al cambio actual) en efectivo.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) ya recibió la orden de entregar un informe completo sobre cuentas, tarjetas de crédito, préstamos e inversiones de la pareja. La medida también alcanza a las billeteras virtuales y plataformas digitales, un terreno donde el oficialismo se siente cómodo pero que ahora le juega en contra por la trazabilidad de las operaciones.

👉 "La Justicia intentará determinar si esas personas contaban con capacidad económica real para asumir ese rol dentro de las operaciones investigadas", señala el expediente respecto a los extraños acreedores del ministro.

El caso Manuel Adorni se convierte así en la primera gran mancha de sospecha de corrupción directa sobre el círculo íntimo de Javier Milei.