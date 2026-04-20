El radical Pablo Nicoletti denunció que Milei le debe 15 billones a la Provincia y exige el desdoblamiento electoral

Con el foco puesto en la asfixia de recursos que sufren los municipios, Pablo Nicoletti denunció que el modelo económico de Javier Milei está diseñado únicamente para “cuidar la estabilidad de la moneda y pagar servicio de la deuda”, dejando a la deriva la infraestructura y los servicios básicos de los bonaerenses.

El diagnóstico del dirigente radical es alarmante: el desfinanciamiento nacional está golpeando de lleno la calidad de vida en las ciudades. En una entrevista a un medio platense aseguró que la Nación le adeuda a la Provincia una cifra astronómica de 15 billones de pesos acumulados en los últimos tres años.

👉 “No hay ninguna obra destinada a la provincia”, disparó, marcando que los habitantes del territorio bonaerense son los principales perjudicados por el recorte de la obra pública, la salud y la seguridad.

Para la UCR platense, el problema de la coparticipación es una herida abierta que se potenció bajo la administración libertaria. Si bien reconoció que la discriminación de recursos viene de gestiones anteriores,

Pablo Nicoletti subrayó que con Javier Milei la situación pasó de ser una negociación difícil a una exclusión sistemática. La falta de fondos no es solo un número en un Excel; se traduce en baches sin arreglar, guardias hospitalarias colapsadas y una inseguridad que crece ante la falta de inversión en patrulleros y tecnología en las calles de la Capital de la Provincia.

El fin de la boleta sábana y el plan para desdoblar

Uno de los puntos más técnicos y punzantes de la charla tuvo que ver con la reforma política. Pablo Nicoletti explicó que el sistema de listas sábanas históricamente permitió que el Gobierno Nacional incidiera en el armado local por el famoso "efecto arrastre".

Sin embargo, con la implementación de la Boleta Única a nivel nacional, el escenario cambió radicalmente.

👉 “Este año hay que discutir la autonomía electoral de la Provincia”, sostuvo el radical, impulsando un paquete legislativo para que las elecciones bonaerenses se despeguen definitivamente del cronograma nacional.

El desdoblamiento electoral no es solo una cuestión de fechas; para la UCR, es una herramienta de supervivencia política y económica. 👉 “Puede fortalecer al Gobernador para luchar por recursos”, analizó Pablo Nicoletti, entendiendo que un mandatario provincial con legitimidad propia y sin el lastre de las figuras nacionales tiene más peso para reclamar lo que le corresponde por ley.

En ese sentido, los legisladores de la UCR ya trabajan en estructurar por ley que las elecciones sean desdobladas para "completar el sistema electoral bonaerense", incluyendo la creación de un Tribunal de Alzada.

La descentralización es la palabra clave en el esquema de Pablo Nicoletti. El radical recordó que desde La Plata ya presentaron propuestas el año pasado para que el dinero llegue de forma directa a las comunas.

👉 “Los municipios bonaerenses son los que están cerca de la gente”, recordó, criticando el centralismo tanto de Nación como de la Provincia.

La idea es que el intendente tenga autonomía real para decidir sobre las obras que su distrito necesita sin tener que mendigar partidas en los pasillos de la gobernación o los ministerios nacionales.

Entre el reclamo por la deuda y la exigencia de autonomía electoral, la UCR busca posicionarse como el eje de racionalidad que defienda los intereses locales frente al experimento libertario.