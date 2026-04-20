Macri se sacó con una pregunta sobre Milei y se fue en plena conferencia

La gira federal que Mauricio Macri diseñó para "resucitar" al PRO y marcarle la cancha al oficialismo acaba de chocar contra un muro de realidad en el norte argentino.

el expresidente encabezó un acto en la provincia de Chaco, buscando instalar la idea de que su partido sigue siendo el eje del cambio racional frente al "huracán" libertario. Pero lo que debía ser una jornada de definiciones políticas terminó siendo una muestra de nerviosismo puro cuando la figura de Javier Milei apareció en el radar.

Tras un discurso donde buscó dar señales de vitalidad partidaria, Mauricio Macri se sentó ante la prensa local para lo que se suponía sería un ida y vuelta de rutina.

Sin embargo, el clima se cortó con un cuchillo cuando un cronista le puso voz a la pregunta que incomoda a todo el entorno del expresidente:

👉 "¿Cómo es hoy la relación con el presidente Javier Milei luego de muchas críticas que ha lanzado no solo a su gobierno sino también a usted?".

La reacción fue inmediata y demoledora. Lejos de la retórica diplomática que suele ensayar, Mauricio Macri evitó responder, cerró su micrófono y se retiró de la mesa de manera abrupta.

El desplante dejó atónitos a los periodistas chaqueños y a la propia dirigencia del PRO que lo acompañaba, que vio cómo el relanzamiento del espacio quedaba opacado por un "portazo" que dice más que mil palabras. La relación con la Casa Rosada parece estar en su punto de mayor congelamiento.

Un relanzamiento que nació con el pie izquierdo

El objetivo de la visita al Chaco era ambicioso: demostrar que el PRO tiene territorialidad propia y que no ha sido absorbido por la marea violeta.

Sin embargo, la imagen de un Mauricio Macri escapando de una pregunta básica refuerza la idea de un dirigente que no encuentra su lugar en el nuevo ecosistema.