Sabrina Morales cruzó a Alak y destrozó a Kicillof: "La Plata parece una ciudad de hace 30 años y PBA está abandonada" | VIDEO

La luna de miel política parece haber terminado en la capital bonaerense. Sabrina Morales, concejal de La Libertad Avanza en La Plata, decidió romper con la burocracia legislativa y apuntar directamente contra la falta de gestión territorial del Intendente Julio Alak y del Gobernador Axel Kicillof.

Con el lanzamiento del programa "La banca sale a la calle", la dirigente libertaria busca exponer una realidad que los despachos oficiales prefieren ignorar. "Cuando llegamos acá vimos que los concejales no conocen lo que es la calle", disparó, marcando la desconexión total entre la política tradicional y el vecino de a pie.

El Concejo Deliberante se ha convertido en una escribanía de espaldas a los barrios. Ante esto, el bloque de La Libertad Avanza, conformado por siete ediles, asumió la presidencia de comisiones clave como Seguridad, Ambiente, Transporte y Obras, buscando forzar respuestas de un Ejecutivo municipal que, según ella, brilla por su ausencia.

Para Sabrina Morales, el diagnóstico sobre el jefe comunal es contundente. "La faltante es que se quedó en una ciudad de hace 30 años atrás. Hoy creció en población, creció en todo en general, y no se puede seguir gobernando de la misma manera", sentenció sobre la gestión de Julio Alak.

Basurales a cielo abierto y el misterio de las cooperativas

Uno de los ejes más críticos de la denuncia radica en lo que Morales considera un colapso ambiental de La Plata. La concejal, que preside la Comisión de Ambiente, alertó sobre la proliferación descontrolada de focos infecciosos en la periferia, como en Melchor Romero o en la intersección de las calles 90 y 197.

"Si caminamos la 155 de 32 a 520 es basura a cielo abierto", denunció Sabrina Morales. Ante la propuesta del municipio de estatizar parte del servicio de recolección, imitando el modelo de Ensenada, la concejal exigió transparencia ante la absoluta falta de informes oficiales.

"No hay información de nada. Preguntamos cómo es esta situación, cuántos camiones, de dónde van a salir, cuántos cooperativistas... y no te informan", reclamó. "Para visibilizar este desastre, el bloque libertario está desarrollando una aplicación digital para que el propio vecino denuncie los microbasurales con fotografías en tiempo real".

El plan 2027: destronar a Kicillof y el respaldo a Milei

El armado territorial de La Libertad Avanza no oculta sus ambiciones de poder. De cara a las elecciones del año 2027, el espacio se prepara para competir por la intendencia de La Plata y la gobernación de la Provincia de Buenos Aires, apostando al desgaste del modelo peronista.

La visión de Sabrina Morales sobre Axel Kicillof es lapidaria. "Es una provincia abandonada en su totalidad, más allá de que discursivamente diga lo que diga". Además, criticó el uso político que el mandatario hace de las instituciones educativas platenses para su marketing personal.

En contraste, respaldó fuertemente el rumbo de la Nación. "La principal virtud de Javier Milei es que lo que dijo, se viene cumpliendo", afirmó. Sin embargo, reconoció que la dirigencia debe estar "más relajada" y mejor asesorada, entendiendo que la urgencia económica de los argentinos no permite márgenes de error.

Lo que tenés que saber sobre las denuncias de Sabrina Morales