El escandaloso violador VIP de la Unidad 9 de La Plata: denuncian que el SPB protege a Miguel de Boe con complicidad de Kicillof

La impunidad parece ser la moneda de cambio en la Provincia de Buenos Aires. Un aberrante caso de abuso infantil destapó una escandalosa trama de encubrimiento y privilegios dentro de la Unidad 9 de La Plata, dependiente del Servicio Penitenciario Bonaerense.

El protagonista de esta historia de terror es Miguel David de Boe, condenado el pasado 4 de marzo de 2024 a la pena de 12 años de prisión. El Tribunal Oral en lo Criminal N° 4 del Departamento Judicial de La Plata,, compuesto ahora por los jueces Carolina Crispiani, Andrés Vitali y Emir Alfredo Caputo Tártara, lo halló culpable de abusar sexualmente de la hija de 10 años de su entonces pareja en la ciudad de Berisso.

Sin embargo, la condena hoy es una burla. El denunciante y padre de la víctima, Pablo Meza, reveló en exclusiva a Primera Página que el abusador vive como un verdadero preso VIP. 👉 "Está alojado en el Módulo B, Pabellón 13, Celda 20, bajo el nombre falso de 'Molina' y con una causa por robo", aseguró indignado.

El blanqueo de su identidad por parte del servicio le permite a Miguel David de Boe tener celular, televisión y evitar el pabellón destinado a abusadores sexuales. Ante esto, la exigencia recae directamente sobre el Gobernador Axel Kicillof y su ministro de Justicia, Juan Martín Mena, para que intervengan y desmantelen esta red de corrupción penitenciaria.

El aberrante encubrimiento materno en Cámara Gesell

El grado de perversión en este expediente judicial supera cualquier límite. Durante la instrucción penal liderada por la Fiscal Betina Lacki, se comprobó mediante un documento oficial que la madre de la menor intentó encubrir activamente la violación perpetrada por su pareja en el año 2021.

El propio fallo judicial documenta que la niña confesó en Cámara Gesell la macabra directiva que recibió antes de declarar. 👉 "La madre le aconsejó a su hija que mintiera, que dijera que todo había sido un sueño", remarca explícitamente el expediente de la Justicia.

A pesar de esta gravísima actitud, y tras las denuncias presentadas por Pablo Meza, la Justicia no avanzó penalmente contra la madre por el delito de encubrimiento. Mientras tanto, el violador gestiona su pronta libertad a través de su abogado, Guillermo Niedfeld, esperando que la Suprema Corte de Justicia lo beneficie.

👉 "¿A cambio de qué se otorgan estos privilegios?", se preguntó el conductor de nuestro espacio durante la entrevista. Ya sea protegiendo a abusadores bajo la órbita penitenciaria o avalando el saqueo sistemático de los recursos viales, el silencio de la administración de Axel Kicillof frente a la corrupción estructural resulta ensordecedor.