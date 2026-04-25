Banco Macro inauguró nueva sede en San Isidro y Jorge Brito suma señales políticas

El intendente de San Isidro, Ramón Lanús, participó este viernes de la inauguración de una nueva sede del Banco Macro en el centro del distrito, en un acto que también contó con la presencia del presidente de la entidad, Jorge Brito, en un contexto donde su figura comienza a ser mencionada en el escenario político nacional.

La sucursal, ubicada en 25 de Mayo 342, incorpora tecnología de última generación y un diseño orientado a mejorar la experiencia de los clientes. Según se informó, la apertura permitirá la creación de 12 nuevos puestos de trabajo vinculados a la atención al público.

Durante el evento, Lanús puso el foco en las políticas de desregulación que impulsa su gestión. “Desde que eliminamos la tasa de habilitación y digitalizamos por completo el trámite, ya son más de 600 comercios que abrieron sus puertas en San Isidro”, destacó.

Apertura económica y empleo local

El jefe comunal remarcó que estas medidas apuntan a facilitar la actividad privada y fomentar el desarrollo económico en el distrito. En esa línea, subrayó la eliminación de unas 400 tasas, derechos y conceptos fiscales.

“Queremos un Estado que no moleste a comerciantes y emprendedores, y que no ponga trabas para desarrollarnos”, sostuvo Lanús, en un mensaje alineado con una agenda de simplificación administrativa y estímulo a la inversión.

La llegada del Banco Macro refuerza ese discurso, en un municipio que busca posicionarse como atractivo para nuevas inversiones, especialmente en el sector de servicios.

Jorge Brito y el radar político hacia 2027

Más allá de la inauguración, la presencia de Jorge Brito no pasó desapercibida. En los últimos meses, distintos sectores políticos y empresariales comenzaron a mencionarlo como una posible figura de “centro” con proyección hacia 2027.

Si bien el empresario no realizó declaraciones públicas sobre ese tema durante el acto, su exposición creciente en eventos institucionales y su cercanía con distintos espacios alimentan las especulaciones.

Por el momento, no hay confirmaciones oficiales sobre una eventual candidatura, pero el interés en su figura refleja la búsqueda de nuevos perfiles dentro del mapa político argentino.