Sucesión de Kicillof: más rápido que Manuelita, Alak viajó a Pehuajó para seducir a Zurro, el más K de los intendentes

Con la excusa de firmar dos convenios de cooperación mutua entre los municipios de La Plata y Pehuajó, el intendente Julio Alak recorrió 409 kilómetros para visitar a su par Pablo Zurro, el más emblemático de los intendentes de la Cuarta Sección Electoral bonaerense, para rosquear su candidatura a gobernador como se debe: recorriendo el interior profundo de la provincia.

Alak viene dejando clara su vocación por llegar al sillón de Dardo Rocha desde fines del año pasado, cuando comenzó a reunir a sus coroneles históricos (una docena de ex legisladores por La Plata), para hacerles saber que los va a necesitar en este 2026 y en 2027 para ayudarlo armar PBA. Figuras de la talla de Alberto Delgado, Carlos Bonicatto, Carlos Cottini, Juan Amondarain o Raúl Pérez, entre otros, desfilaron por la Fundación Del Plata, ubicada en calle 53 entre 16 y 17 de la capital bonaerense.

Junto al intendente Pablo Zurro firmamos hoy un convenio por el cual estudiantes de Pehuajó visitarán la República de los Niños para participar de los programas educativos y recreativos.



Por su parte, el Municipio de Pehuajó, que ha diseñado un gran sistema administrativo y de… pic.twitter.com/lc5EskxTUd — Julio Alak (@Julio_Alak) April 20, 2026

Justamente uno de esos coroneles alakistas de la primera hora, Alberto "Cabezón" Delgado, quién se desempeñó como secretario de Desarrollo Social en las primeras gestiones de Alak en La Plata y luego ocupó una diputación a lo largo de dos mandatos, fue el nexo entre Julio César Alak y su anfitrión Pablo Javier Zurro. Delgado nació y se crió en Pehuajó, donde forjó de chico una fuerte amistad con el actual intendente de la ciudad que popularizó María Elena Walsh con su mítica Manuelita.

"Pablo quiere, respeta y le debe mucho al Cabezón Delgado. Cuando Zurro era concejal y peleaba para ser intendente, Delgado era diputado y le dio una mano grande, y Pablo no se olvida de esas cosas. Además, son amigos desde chicos: cómo no va a recibir al amigo de su amigo. Eso no quiere decir que si o si va a jugar ahí, pero en los hechos, es al primer candidato que recibe. Más allá del Cabezón, seguro que tiene la venia de Cristina", se sinceró uno de los principales laderos de Zurro ante Primera Página.

La importancia de la Cuarta

La Cuarta Sección Electoral de la Provincia de Buenos Aires es una de las 8 divisiones territoriales que dicha provincia presenta para la elección de sus legisladores provinciales. La sección aporta 14 diputados y 7 senadores de un total de 92 y 46 respectivamente. Según el último padrón electoral, del año 2021, está compuesta por 541.541 electores habilitados para votar en 1.617 mesas. Posee aproximadamente 58.935 km².

Comprenden la sección 19 partidos: Alberti, Bragado, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Chacabuco, Chivilcoy, Florentino Ameghino, General Arenales, General Pinto, General Viamonte, General Villegas, Hipólito Yrigoyen, Junín, Leandro N. Alem, Lincoln, Nueve de Julio, Pehuajó, Rivadavia y Trenque Lauquen.