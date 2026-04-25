Larroque bajo fuego: Ishii exige la emergencia alimentaria a Kicillof y expone el ajuste provincial

La interna peronista en la Provincia de Buenos Aires sumó un capítulo de máxima tensión que pone al descubierto la fragilidad de la paz social en el Conurbano.

El intendente de José C. Paz, Mario Ishii, pateó el tablero de la Legislatura bonaerense con un proyecto para declarar la Emergencia Alimentaria por 18 meses.

La jugada no es casual: es una respuesta directa al recorte del programa MESA, el dispositivo de módulos alimentarios que sostiene a miles de familias de estudiantes bonaerenses y que el ministro Andrés "Cuervo" Larroque decidió podar en las últimas horas.

Lo que más irrita en las oficinas de la Gobernación en La Plata es el tono del proyecto. Mario Ishii decidió omitir cualquier mención al ajuste de Javier Milei y centró su artillería en la administración de Axel Kicillof.

El texto es un dardo al corazón de la gestión provincial: exige reasignar recursos y pide que el hambre de los bonaerenses "prevalezca por sobre la ejecución de obras o erogaciones que no resultan esenciales o urgentes".

Larroque y el "escudo" Pettovello para salvar a Kicillof

La respuesta de Andrés Larroque no tardó en llegar, aunque evitó el choque frontal con el histórico barón del Conurbano.

El ministro de Desarrollo de la Comunidad intentó nacionalizar el conflicto, elevando un reclamo formal a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello , exigiendo el pago de una deuda acumulada que supera los $220.000 millones en concepto del Servicio Alimentario Escolar (SAE).

Para el "Cuervo", la provincia atraviesa niveles críticos de vulnerabilidad que el Estado Nacional ignora deliberadamente.

"Hemos presentado un reclamo formal instando a saldar la deuda acumulada desde 2024", argumentó el funcionario, intentando explicar que el recorte en los módulos MESA —un sistema nacido en pandemia que se volvió vital para la economía doméstica— es consecuencia de la asfixia financiera de la Casa Rosada.

Hemos presentado un reclamo formal a la ministra de Capital Humano de la Nación Sandra Pettovello, instando a saldar la deuda acumulada que mantiene el Estado nacional con la Provincia desde el 2024 por el Servicio Alimentario Escolar que asciende a más de $220.000 millones.… pic.twitter.com/ZcQERAw90P — Andrés Larroque (@larroqueandres) April 20, 2026

El programa MESA: el botín de guerra en los barrios

El recorte en el programa MESA (Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria) ha generado un efecto dominó de reclamos entre los intendentes, que son quienes deben poner la cara ante los vecinos en las escuelas públicas.

Este dispositivo, que articula al Ministerio, los Consejos Escolares y los municipios, es hoy el último fusible antes del estallido social en las zonas más calientes de la Provincia de Buenos Aires.

Con el proyecto de Mario Ishii sobre la mesa, la discusión en la Legislatura promete ser ácida. El intendente paceño, conocedor como pocos del pulso de la calle, dejó a Axel Kicillof en una posición incómoda: o acepta que su gestión tiene prioridades equivocadas o admite que el programa alimentario más importante de la provincia está en terapia intensiva.