Guerra de tuiteros libertarios: Pareja ningunea la rebelión en las redes sociales y blinda su poder en Buenos Aires

La mística libertaria vive su hora más oscura. Lo que comenzó como una escaramuza en X entre el Gordo Dan y Lilia Lemoine terminó por dinamitar la relación de las "bases digitales" con el propio Javier Milei.

En el bando de Las Fuerzas del Cielo, la desilusión es total y comparan el presente con el día que Perón expulsó a los Montoneros: "Javier echó a los pibes de la Plaza", dramatizan.

Sin embargo, en el mundo real, el armador Sebastián Pareja prefiere el silencio y el ninguneo como arma de guerra.

Cerca de Sebastián Pareja buscan bajarle el precio a la interna digital. Mientras los militantes de Santiago Caputo lo acusan de llenar las listas con "kukas" y vieja política en territorio bonaerense, un colaborador del diputado fue tajante ante la consulta de este portal:

👉 "No opinamos de cruces en redes". Para el "karinismo", los tuiteros son poco menos que nenes caprichosos que "boludean" en una red social mientras ellos manejan la lapicera del poder real.

La Purga en el Conurbano y el Interior

La pelea no se queda en los likes. El avance de Sebastián Pareja sobre los distritos es implacable. Recientemente, le quitó la coordinación de Campana al concejal Maximiliano Corio, quien responde a Las Fuerzas del Cielo.

Lo mismo ocurrió en Ituzaingó y Pilar, confirmando que Karina Milei ha decidido contestar a los ataques de los "call centers" con decisiones de poder territorial.

La Desilusión del "Soldado Digital"

El punto de no retorno llegó este lunes con un posteo del Presidente contra quienes cuestionan a Manuel Adorni o dan espacio a críticos como Nicolás Márquez.

"Lilia tiene razón... CIAO!", escribió Javier Milei, desatando una ola de repudio de sus propios seguidores. Algunos, incluso, lo desafiaron abiertamente:

"Dejá de hacerte el boludo Javier. Blanqueá lo de Pareja. O estás con él o estás con los que te seguimos desde hace años".

El cinismo político tendrá su punto máximo el sábado en Suipacha. Allí, Sebastián Pareja y la diputada Miriam Niveyro invitaron a sus rivales internos, Agustín Romo y Nahuel Sotelo, bajo la premisa de que "las fuerzas del cielo pertenecen a la estructura". Es el abrazo del oso en plena guerra de lealtades.