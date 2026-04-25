Médicos y pacientes marcharán al PAMI La Plata contra el brutal vaciamiento de Milei que deja jubilados a la deriva

La tensión entre el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, conocido popularmente como PAMI, y los profesionales de la salud, llegó a un punto de no retorno. Lo que arrancó como un murmullo de pasillo es hoy un grito de guerra de 100 médicos en la ciudad de La Plata.

Hartos del destrato estructural, los profesionales se concentrarán mañana miércoles 22 de abril de 2026 a las 12:30 horas. El epicentro de la bronca será la histórica sede del PAMI La Plata, ubicada en la transitada esquina de 7 y 35, en plena capital de la Provincia de Buenos Aires.

Los organizadores confían en un respaldo multitudinario. Contarán con el acompañamiento presencial de cientos de jubilados (algunos de sus pacientes), empleados administrativos del propio PAMI La Plata y gremios que ven cómo se desangra el sistema prestacional en plena "sangrienta era Milei".

El origen del estallido radica en la motosierra silenciosa que el gobierno de Javier Milei aplicó sobre los honorarios. Con la fachada discursiva de una "simplificación administrativa", las autoridades nacionales licuaron de forma violenta y abrupta el pago de las históricas cápitas.

En la actualidad, el organismo abona la humillante suma de $2100 por mes por paciente, aniquilando el margen de rentabilidad. "Es un ajuste encubierto alineado con la política de reducción del gasto público que destruye el modelo prestacional", denuncian los médicos afectados.

El daño colateral ya es irreversible. Ante este panorama, 50 de los 100 médicos históricos de la cartilla en La Plata pegaron el portazo y dejaron de atender, empujando a miles de adultos mayores a deambular por guardias saturadas.

Esta medida de protesta se suma al paro de 72 horas que realizaron los médicos del PAMI durante la semana pasada por el recorte en sus salarios que dispuso el Gobierno nacional al cambiar el Nomenclador Común.

A su vez, el Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires (Colfarma) advirtió atrasos de pagos por parte del PAMI que podría derivar en que más de 5 millones de afiliados de la obra social se queden sin medicamentos, ya que impacta en su provisión y pone en riesgo la continuidad del servicio para jubilados y pensionados. Además, traslada la crisis a las farmacias.

Desde la conducción del PAMI, sostienen que se trata de una deuda corriente y que ya se inició un proceso de normalización de pagos. Además, aseguran que las prestaciones están garantizadas y que el nivel de conflicto no refleja el funcionamiento general del sistema.

El drama del Médico de Cabecera y el éxodo imparable

La figura del Médico de Cabecera es el eslabón primario y vital que sostiene el andamiaje sanitario. Sin su firma, ningún adulto mayor puede acceder a recetas con descuento ni tramitar las derivaciones hacia especialistas quirúrgicos en la Argentina.

La radiografía laboral de estos trabajadores roza la precarización absoluta. Perdieron bonos históricos por formación académica, lidian con un sistema burocrático obsoleto y padecen atrasos crónicos en los pagos que oscilan entre los 60 y 90 días.

"Trabajamos financiando al Estado mientras la inflación nos licúa el ingreso, por eso nadie quiere atender por PAMI", confiesa en estricto off the record un experimentado clínico platense, reflejando el ánimo derrotista del sector.

Un salvataje millonario que expone la feroz interna oficial

La asfixia forzó a la Casa Rosada a ejecutar una maniobra de emergencia. El ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, transfirió a regañadientes 150.000 millones de pesos el último miércoles 15 de abril de 2026 para desactivar un paro total de prestadores.

Esa billetera estatal se abrió luego de intensos cortocircuitos internos. La orden innegociable de Luis Caputo era blindar el superávit fiscal, pero el costo de abandonar a más de 5 millones de jubilados amenazaba con dinamitar la tolerancia social.

Sin embargo, ese salvataje oficia únicamente como un respirador artificial temporal. Los fondos inyectados solo taparán las abultadas deudas devengadas en febrero de 2026 y marzo de 2026, dejando al sistema al borde de un nuevo default prestacional.

Odontólogos al límite y el llamativo silencio institucional

La trinchera de los reclamos se amplió en cuestión de días. Los odontólogos y los prestadores independientes no capitados decidieron plegarse unánimemente a las fuertes medidas de fuerza operativas.

Denuncian retrasos injustificables y una negativa rotunda a actualizar los aranceles frente a los insumos dolarizados. ¿Cómo afecta el brutal ajuste a los jubilados que se quedan sin atención básica en pleno otoño? La respuesta la sufren quienes no pueden costear una consulta privada.

A nivel corporativo, llama poderosamente la atención la postura de la Agremiación Médica Platense. La entidad lanzó furiosos dardos mediáticos contra el IOMA bonaerense, pero mantiene un absoluto letargo frente a la masacre prestacional perpetrada por el PAMI.

Sombras de corrupción y fraudes millonarios en la región

Este desmantelamiento programado choca de frente con un historial plagado de oscurantismo institucional. La delegación del PAMI La Plata arrastra un prontuario de denuncias que salpican el armado territorial de La Libertad Avanza.

Exfuncionarias apartadas de la filial expusieron meses atrás un mecanismo extorsivo de sobornos. Acusaron al PAMI Central de exigir retornos salariales a sus contratados y de digitar negocios espurios con empresas de traslados y geriátricos.

A esta trama de recaudación se suma el eco de un fraude monumental reciente. La Justicia Federal desarticuló una estafa que superó los 325 millones de pesos, orquestada mediante 21 mil recetas truchas emitidas desde clínicas de Berisso y Ensenada.

Mientras los números cierran en los despachos ministeriales, la calle arde de indignación. ¿Hasta cuándo van a usar la salud de los abuelos como variable de ajuste fiscal?, reclaman los pacientes a sabiendas de que para la burocracia estatal parecen estar sobrando.

Lo que tenés que saber sobre la crisis de PAMI La Plata