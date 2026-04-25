Semana negra en la ciencia: el Gobierno acelera el vaciamiento de la CNEA, el INTI y el Meteorológico

La ciencia argentina atraviesa su peor crisis institucional en décadas. Lo que desde los gremios y sectores académicos definen como una "semana negra" es, en realidad, el despliegue de una reestructuración profunda que busca transformar el modelo de investigación estatal en uno de rentabilidad privada.

El saldo inmediato: equipos diezmados, proyectos estratégicos paralizados y una tensión política que ya saltó de los despachos a las redes sociales.

Rebelión en la CNEA: "Más gente, menos resultados"

En la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), el conflicto escaló cuando 94 jefes de área firmaron una carta de "profunda preocupación".

Denuncian la pérdida de 300 trabajadores en dos años y un deterioro salarial que empuja renuncias diarias. 👉 “Grupos completos de trabajo han desaparecido y la pérdida de personal afecta la transmisión de conocimientos estratégicos”, advierten los técnicos.

La respuesta oficial fue punzante.

El secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Napoli, tildó al organismo de 👉 “aguantadero de la política” y defendió un modelo de "eficiencia" con ingresos propios.

Desde la APCNEAN (Asociación de Profesionales) no tardaron en responder: acusaron al funcionario de agraviar a los trabajadores para encubrir un proceso de vaciamiento deliberado.

Alerta aérea: El Servicio Meteorológico al borde del colapso

El ajuste en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ya tiene impacto directo en la vida cotidiana. El despido de 140 trabajadores (que podrían llegar a 240) activó un paro para este viernes 24. Durante siete horas, entre las 5:00 y las 12:00, la actividad aerocomercial quedará paralizada: sin meteorólogos, no hay despegues ni aterrizajes seguros.

La reducción de la planta, que actualmente es de 972 empleados, pone en riesgo la recolección de datos básicos para las alertas tempranas. En un país bajo constante amenaza de eventos climáticos extremos, el recorte en el SMN trasciende lo laboral para convertirse en un problema de seguridad pública.

INTI: El certificado de defunción para la asistencia a Pymes

En el INTI, la situación es terminal. El Consejo Directivo confirmó la baja de más de 900 servicios, dejando al organismo prácticamente sin funciones.

Sin viáticos para visitar empresas y con la asistencia a pymes bajo mínimos, los trabajadores advierten que se prepara el terreno para 700 despidos adicionales.

Lo que el Gobierno define como una "reorientación" hacia la eficiencia, los técnicos lo leen como la disolución de la herramienta que garantiza la calidad y competitividad de la industria nacional.

Con este panorama, la asamblea multisectorial convocó a una gran movilización para este martes, buscando visibilizar que el ajuste en ciencia es, en definitiva, un ajuste en el futuro productivo de la Argentina.