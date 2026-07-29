Donald Trump se muestra como Jesucristo y escala el conflicto con el Vaticano

El clima político en Estados Unidos sumó un nuevo episodio de alta tensión tras una publicación de Donald Trump en su red Truth Social. El exmandatario compartió una imagen generada con inteligencia artificial en la que se lo representa como Jesucristo, en una escena cargada de simbolismo religioso y político.

La ilustración lo muestra con túnica blanca y roja, imponiendo las manos sobre un enfermo, replicando un gesto clásico de sanación bíblica. La escena incluye militares, médicos y civiles en actitud reverencial, junto a símbolos del poder estadounidense como banderas, águilas y aviones de combate.

La publicación no fue aislada. Estuvo acompañada por un mensaje con definiciones directas: “Necesitamos fuerza de nuevo. No debilidad. Nuestro país merece un mejor liderazgo, incluso de figuras religiosas”, escribió Trump, en lo que se interpretó como una crítica explícita al Papa.

Una imagen sin matices

El montaje difundido por Trump no deja lugar a interpretaciones ambiguas. La representación lo posiciona como una figura central, con atributos casi divinos, en una construcción visual de alto impacto emocional.

El Papa Leo XIV es un DESASTRE. Prefiere juntarse con la izquierda radical que proteger a la Iglesia. ¡Su hermano Louis es 100% MAGA y sí lo entiende! Leo es débil con el crimen y la política exterior. ¡Debería estar de rodillas agradecido! ¡Haga su trabajo! 🇺🇸🇻🇦 #MAGA pic.twitter.com/9vhkr2L5Vg — News Day Mundo (@NewsDayMundo) April 13, 2026

No es la primera vez que el exmandatario recurre a este tipo de recursos. En otras ocasiones ya había compartido imágenes vinculadas al poder absoluto. Sin embargo, en este caso, la identificación con Jesucristo es directa y explícita.

El uso de inteligencia artificial para este tipo de contenidos marca un cambio en la estrategia comunicacional, donde la imagen se vuelve tan relevante como el discurso político.

Lo que tenés que saber:

Trump publicó una imagen donde se lo ve como Jesucristo.

La ilustración fue generada con inteligencia artificial.

Incluye símbolos religiosos y militares en una misma escena.

El posteo contiene críticas directas al Papa.

Refuerza una estrategia de alto impacto visual y emocional.

Crece la tensión con el Vaticano

El posteo se dio en paralelo a un endurecimiento del discurso de Trump contra el papa León XIV, a quien calificó como “débil” y “liberal”.

“El Papa debería centrarse en la Iglesia, no en la política. Ha sido terrible en temas globales”, escribió en la misma red social.

El eje del conflicto está vinculado a las posiciones del Vaticano frente a conflictos internacionales como Irán y Venezuela. Desde el entorno de Trump interpretan esos llamados a la paz como una postura contraria a los intereses estratégicos de Estados Unidos.

En ese contexto, el exmandatario insistió: “No puedes liderar con debilidad. El mundo está mirando y aprovechando”.

Inteligencia artificial y política: una estrategia en expansión

Más allá del contenido religioso, el episodio deja en evidencia una tendencia creciente: el uso de inteligencia artificial para construir mensajes políticos de alto impacto.

La combinación de simbología religiosa, liderazgo político y recursos visuales apunta a reforzar la figura de Trump ante su electorado, en un contexto de polarización creciente.

Sin embargo, especialistas advierten que este tipo de estrategias también profundizan la confrontación y abren nuevos debates sobre los límites del discurso político en la era digital.