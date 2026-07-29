A un año de la muerte del querido ex concejal de La Plata Oscar Vaudagna, todo el arco político lo recuerda

Al cumplirse el primer aniversario del fallecimiento del abogado, exconcejal, docente universitario, escritor y dirigente histórico peronista de La Plata, Oscar Alberto Vaudagna, se llevará a cabo una misa en su memoria.

La ceremonia tendrá lugar el jueves 23 de abril a las 17:30 horas en la Parroquia Nuestra Señora de Fátima, ubicada en calle 22 esquina 75, donde familiares, amigos y allegados se reunirán para recordarlo con afecto y elevar una oración por su eterno descanso.

Vaudagna nació el 2 de febrero de 1962 en el barrio Villa Lenci, en el seno de una familia con fuerte tradición sindical. Realizó sus estudios primarios en la Escuela N° 58 de Meridiano V y cursó su educación secundaria en un contexto atravesado por la dictadura argentina, experiencia que marcaría su formación y compromiso social.

Abogado de profesión, desarrolló una activa vida política y comunitaria. En 1992 fue designado como el primer delegado municipal de Altos de San Lorenzo, desempeñando un rol clave en la organización territorial de la ciudad. Posteriormente, fue electo concejal de La Plata en cuatro oportunidades, ejerciendo su función en el Concejo Deliberante de La Plata entre 1997 y 2017.

En paralelo a su labor política, impulsó la creación de la Escuela de Derecho Municipal de La Plata “Adolfo Korn Villafañe”, desde donde promovió la autonomía municipal y la formación de militantes políticos. También se desempeñó como docente en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de La Plata (UCALP) durante más de 15 años.

En el ámbito institucional, integró la Fundación Catedral entre 2010 y 2018. Asimismo, tuvo una destacada presencia en los medios de comunicación locales, donde durante 12 años condujo el programa televisivo “Ciudadanos Ilustres”, entrevistando a personalidades destacadas de la región.

Como escritor, fue miembro de la Sociedad Argentina de Escritores (SADE) y en 2022 presentó su libro “Le Corbusier en mi almohada: la historia de Amanda”, una novela histórica inspirada en la obra del reconocido arquitecto en la ciudad de La Plata.

La misa en su memoria será una oportunidad para recordar su trayectoria, su compromiso con la comunidad y su incansable aporte a la vida política, académica y cultural platense.