Argentina y el mundo honraron a Francisco en el primer aniversario de su fallecimiento

Este martes, el silencio y la oración ganaron las calles de Argentina para conmemorar el primer aniversario del fallecimiento del Papa Francisco.

Bajo el lema "Memoria agradecida y compromiso misionero", miles de fieles participaron de misas, caravanas y actos culturales que recordaron al hombre que, durante doce años, lideró la Iglesia Católica con un mensaje centrado en la misericordia y la opción por los más vulnerables.

El epicentro de las conmemoraciones nacionales fue la Basílica de Luján. Allí, la ceremonia principal fue presidida por el arzobispo de Mendoza y titular de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), Marcelo Colombo.

La misa no solo fue un acto religioso, sino también un escenario de alto voltaje político. En los bancos de la basílica coincidieron altos funcionarios del Gabinete nacional y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, en un gesto de unidad institucional frente a la figura del Papa, a pesar de las profundas diferencias que separan al oficialismo de la oposición.

Sin embargo, todas las miradas se posaron sobre las ausencias. El presidente Javier Milei no estuvo presente por encontrarse de gira oficial en Israel.

Desde allí, en un gesto que buscó dejar atrás los agravios proferidos durante la campaña electoral, el mandatario rindió tributo al pontífice rezando en la iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén.

Por su parte, la vicepresidenta Victoria Villarruel, a cargo del Ejecutivo, decidió no asistir a Luján —pese a haber confirmado previamente— y optó por un homenaje más íntimo en la Basílica María Auxiliadora de Almagro, el templo donde Jorge Bergoglio fue bautizado.

El recuerdo en Flores y el legado de la "Iglesia en salida"

En la Ciudad de Buenos Aires, el barrio de Flores recuperó el pulso pastoral que Bergoglio le imprimió durante décadas. Las actividades incluyeron la plantación de un "Olivo por la Paz" y la bendición de un mural en la estación de Subte de la zona, culminando con una misa masiva a las 20:00 horas en la Basílica donde el joven Jorge descubrió su vocación.

A nivel global, la figura de Francisco fue recordada por su intento de desburocratizar la Curia Romana y su lucha frontal contra los abusos dentro de la institución.

Fallecido a los 88 años el 21 de abril de 2025 en la Casa Santa Marta, Francisco dejó una huella indeleble como el "papa de los desfavorecidos", logrando que la Iglesia volviera a hablar un lenguaje comprensible para los que están en la periferia del sistema.

Roma: el descanso eterno en Santa María la Mayor

En Italia, los homenajes tuvieron una carga emotiva especial. En la Basílica de Santa María la Mayor, se descubrió una placa que recuerda las 126 visitas que el argentino realizó al templo durante su pontificado.

Es allí donde, por deseo expreso, reposan sus restos, junto a la imagen de la Salus Populi Romani, a quien siempre se encomendaba antes de sus viajes apostólicos.

La ceremonia en Roma fue presidida por el cardenal Giovanni Battista Re y contó con la presencia de figuras que acompañaron a Francisco en su vida cotidiana: desde su asistente sanitario Massimiliano Strappetti, hasta religiosas como Geneviève Jeanningros, quien fue su nexo con colectivos vulnerables como feriantes y personas trans.

Esta presencia diversa en su homenaje romano fue el último reflejo de la Iglesia que Francisco soñó: una mesa grande donde, como él decía, "todos, todos, todos" tuvieran un lugar.