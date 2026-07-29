Adorni liquida su patrimonio en La Plata: puso en venta su departamento mientras la Justicia le pisa los talones

La situación judicial y financiera de Manuel Adorni entró en una fase de liquidación forzosa. En las últimas horas, una reconocida inmobiliaria platense publicó la venta del departamento que el Jefe de Gabinete posee en pleno centro de la ciudad de La Plata, más precisamente en la calle 48 entre 6 y 7.

La propiedad, un tres ambientes de 98 metros cuadrados, salió al mercado con un precio de 95.000 dólares, en un movimiento que busca generar liquidez inmediata ante el inminente vencimiento de deudas privadas que están bajo la lupa de la Justicia Federal.

El apuro de Adorni no es casual. Según el expediente que tramita en Comodoro Py, el funcionario debe cancelar antes de noviembre de este 2026 una suma de 270.000 dólares a cuatro acreedoras, entre las que figuran jubiladas y policías.

Estos préstamos, realizados por fuera del sistema bancario tradicional, son el corazón de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que llevan adelante el fiscal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo.

Mientras el inmueble era tasado y fotografiado para su venta, la esquina de 48 y 6 se convertía en un foco de protesta social. Estudiantes de la Federación Universitaria de La Plata (FULP) realizaron clases públicas frente al edificio.

👉 "Mientras el gobierno nacional desfinancia la educación pública, se hacen millonarios a costa nuestra", denunciaron los paneles estudiantiles, poniendo el foco en la contradicción entre el ajuste estatal y la expansión del patrimonio personal del Jefe de Gabinete.

Radiografía del departamento: hidromasaje y "donación"

El inmueble en cuestión es un semipiso ubicado en el cuarto piso de un edificio con medio siglo de antigüedad, pero en "excelente estado". En su declaración jurada de 2024, Adorni consignó que la propiedad fue una “donación” por herencia de sus padres en junio de 2016. La descripción de la inmobiliaria Century 21 detalla un lujo que contrasta con el discurso de austeridad oficial:

Superficie: 98 metros cuadrados cubiertos.

Comodidades: Living con calefacción por tiro balanceado, cocina con barra desayunadora y puerta de servicio.

Detalles VIP: Tres dormitorios, un baño principal con bañera e hidromasaje , y dos toilettes adicionales.

Ubicación: Frente a la Facultad de Derecho de la UNLP, en el corazón administrativo de la capital provincial.

Este activo es solo una pieza del rompecabezas. La Justicia investiga cómo Adorni, desde que asumió el cargo, incorporó un semipiso en Caballito y una casa en Exaltación de la Cruz sin desprenderse de sus propiedades anteriores.

La sospecha principal recae sobre la compra en la calle Miró (Caballito), donde habría pagado apenas 30.000 dólares en efectivo y obtenido una "financiación privada" de 200.000 dólares a un año sin intereses, otorgada curiosamente por dos jubiladas.





La conexión "amigos y prestamistas"

La ronda de testimoniales en la causa no da respiro. Para este miércoles está citado Pablo Martín Feijoo, un empresario de desarrollos urbanos e hijo de una de las jubiladas que financió a Adorni.

Los registros de ingresos a la Casa Rosada muestran un encuentro entre ambos apenas un mes antes de cerrar la transacción inmobiliaria en octubre de 2025.

Además, la Justicia tiene en la mira a la escribana Adriana Nechevenko, quien reconoció conocer al funcionario hace más de 25 años y haber intervenido en una hipoteca de 100.000 dólares sobre otro departamento en Parque Chacabuco.

La opacidad de estas operaciones, sumada al olvido sospechoso de su teléfono celular al momento de declarar, ha reforzado la hipótesis de una red de prestamistas que podrían estar actuando como pantalla.

Por ahora, el entorno del Jefe de Gabinete guarda silencio sobre si la venta del departamento platense alcanzará para cubrir los 270.000 dólares que debe gatillar en noviembre.

Lo cierto es que, entre clases públicas de alumnos de la UNLP en su puerta y pericias del BCRA sobre sus cuentas, el "vocero del ajuste" se encuentra hoy en la posición de tener que explicar, dólar por dólar, el origen de su fortuna.