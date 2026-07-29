Fuerte avance de Argentina: el mercado inmobiliario mueve sus fichas desde La Plata para frenar la crisis

El tablero del mercado de bienes raíces sudamericano acaba de reconfigurarse. En un contexto de inestabilidad económica y cambios profundos, la Asociación Americana de Rematadores, Corredores Inmobiliarios y Balanceadores renovó su cúpula directiva.

La histórica cumbre institucional tuvo lugar el último viernes 17 de abril de 2026 en la sede de la Cámara Inmobiliaria Uruguaya. Allí, una nutrida comitiva de dirigentes de Argentina asumió roles clave para liderar el rumbo de la actividad.

Esta jugada política y sectorial no es un dato menor para la Argentina. En medio de un escenario de desregulación local, la presencia de profesionales matriculados en la conducción continental funciona como un escudo protector.

El ex titular del Colegio de Martilleros de La Plata (lo condujo durante dos décadas), Aníbal Fortuna, analizó el impacto directo de esta alianza estratégica. El reconocido dirigente platense es una voz de peso para entender la trastienda de estas negociaciones.

El peso de la historia y el eje rioplatense

Al referirse a los orígenes del organismo, Aníbal Fortuna explicó que se trata de "una entidad con una extensa trayectoria, creada allá por el año 73". Una época donde el mercado empezaba a demandar reglas claras a nivel continental.

Además, el dirigente subrayó la importancia vital de mantener la continuidad de la presencia de Argentina dentro del organismo. Especialmente, destacó el empuje de los representantes de la Provincia de Buenos Aires y de La Plata.

En ese sentido, Aníbal Fortuna repasó que la institución tiene sus raíces más profundas en el intercambio constante entre Uruguay y Argentina. Una relación bilateral que forjó los cimientos del profesionalismo actual.

En aquellos tiempos fundacionales, detalló, "la actividad inmobiliaria y el remate era bien parecido" en ambas orillas del Río de la Plata. Esta similitud operativa impulsó la consolidación de una federación regional robusta.

Posteriormente, ese germen derivó en la creación formal de la Asociación Americana. Según señaló el experto, este proceso permitió fortalecer vínculos profesionales y establecer una estructura organizativa de alcance masivo.

Hoy, la influencia de esta entidad traspasa las fronteras del cono sur. Su red de contención y profesionalización alcanza a toda América Latina e, incluso, logró tender puentes comerciales de alto nivel con los Estados Unidos.

Inteligencia artificial y leyes desactualizadas: la batalla que viene

Al ser consultado sobre el presente y la utilidad de la entidad, Aníbal Fortuna fue directo y contundente al definir su magnitud. "La Americana es todo para América Latina", sentenció, dejando en claro el peso político de la asociación.

Afirmó que su principal objetivo operativo es nuclear a los profesionales del sector para evitar la dispersión. Además, busca fomentar el intercambio de experiencias exitosas y actualizar de forma permanente las prácticas del mercado.

En esa línea de modernización, destacó la urgencia de incorporar nuevas tecnologías como herramientas cotidianas. "El servicio profesional es fundamental, seguir trabajando en lo que nosotros consideramos que son las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial dentro del mercado", remarcó.

Sin embargo, no todo es innovación tecnológica en la agenda. El referente advirtió que uno de los desafíos más complejos y comunes en toda la región tiene que ver con los pesados y burocráticos marcos normativos.

"Cómo corregir en cada uno de los países algunos defectos que vienen por las leyes que ya están un poco desactualizadas", planteó como un debate central. Valoró el rol de la asociación para impulsar legislaciones modernas frente al poder político.

La defensa del ciudadano y el rol indelegable de los Colegios

En la Argentina actual, el debate sobre el ejercicio ilegal de la profesión y las franquicias está al rojo vivo. Por eso, Aníbal Fortuna hizo hincapié en la importancia vital de los colegios profesionales como garantes institucionales.

En este aspecto neurálgico, sostuvo que estas instituciones públicas no corporativas cumplen un rol social central y preventivo. "El colegio está para proteger a quienes, de la ciudadanía, no conocen la ley", definió con claridad meridiana.

Agregó que la función principal es resguardar el patrimonio de los usuarios ante eventuales estafas o situaciones irregulares. Especialmente en un mercado inmobiliario donde los ahorros de toda una vida se ponen en juego en una sola firma.

En esa misma línea argumental, reafirmó la necesidad innegociable de fortalecer el control estricto de la matrícula. Exigió un mayor despliegue territorial de las autoridades para asegurar prácticas transparentes, seguras y exclusivas para profesionales.

La nueva cúpula que guiará los destinos hasta 2027

El liderazgo del bloque quedó evidenciado en la elección de las máximas autoridades. Quien encabeza la Presidencia por Argentina es Juan José Santangelo, un dirigente de larga trayectoria en el sector.

Juan José Santangelo pertenece a la Asociación de Balanceadores Corredores y Martilleros Públicos de CABA. En tanto, la Vicepresidencia 1º quedó a cargo de Luis Silveira, representante de la Cámara Inmobiliaria de Uruguay.

La votación se dio en una jornada histórica que contó con la presencia de consejeros de distintos países. Mientras Argentina y Uruguay aportaron el volumen presencial, los representantes de México y Paraguay participaron vía plataforma Zoom.

Tras la jura, el flamante titular emitió su primer mensaje oficial para marcar la cancha. "Unidos por la excelencia y la transparencia, damos inicio a una nueva etapa en nuestra Asociación Americana", expresó en un comunicado.

El documento entregado a los socios reafirma el compromiso con la integración y el recambio institucional. Además, agradecieron a las autoridades salientes, a quienes se les entregó un diploma de honor por los servicios prestados.

La nueva conducción, que tendrá mandato firme para el período 2025-2027, asume con la presión de mostrar resultados rápidos. Prometen consolidar el rol de la institución a nivel internacional mediante la participación activa de cada matriculado.

El listado completo de las nuevas autoridades

A continuación, la conformación oficial de la Comisión Directiva de la Asociación Americana para el período 2025-2027:

Presidente : Juan José Santangelo (Asociación de Balanceadores Corredores y Martilleros Públicos de CABA) (Argentina)

Vicepresidente 1º : Luis Silveira (Cámara Inmobiliaria Uruguaya) (Uruguay)

Vicepresidente 2º : Víctor Cappuccio (CRCI) (Argentina)

Secretario General : Horacio Lima (ANRTCI) (Uruguay)

Prosecretario : Fernando Piccinini (Colegio de Martilleros de Quilmes) (Argentina)

Tesorero : José Sergio Wancier (Asociación de Balanceadores Corredores y Martilleros Públicos de CABA) (Argentina)

Protesorero : César Augusto Demartino (APRIV) (Uruguay)

Secretaria de Actas: Ana María Ali (Colegio de Martilleros de La Plata) (Argentina)

Vocales Titulares y Suplentes:

Mario Molina (ANRTCI) (Uruguay)

Claudio Goni (Colegio de Martilleros de Quilmes) (Argentina)

Martín Puig (APRIV) (Uruguay)

Alfredo Bollon (CRCI) (Argentina)

Juan José Merelles (ANRTCI) (Uruguay)

Mónica Bianchini (Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de La Plata) (Argentina)

Matías Medina (Cámara Inmobiliaria Uruguaya) (Uruguay)

Cintia Bibbo (CRCI) (Argentina)

Victoria Molina (ANRTCI) (Uruguay)

Marcelo Ricci (Asociación de Balanceadores Corredores y Martilleros Públicos de CABA) (Argentina)

Federico Silveira (Cámara Inmobiliaria Uruguaya) (Uruguay)

Julio Speranza (Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de La Plata) (Argentina)

Atilio Estigarribia Salina (ARP) (Paraguay)

Sergio Manuel Murillo Oliva (CNCPM) (México)

Milner Daniel Zacarías (ARP) (Paraguay)

Eduardo Manuel Ruiz Orozco Pérez (CNCPM) (México)

Comisión Consultiva y Revisores de Cuentas:

Mario Stefanoli (Uruguay)

Aníbal Fortuna (Argentina)

Marcela Paiosa (Argentina)

Beatriz Carámbula (Cámara Inmobiliaria Uruguaya) (Uruguay)

Juan Carlos Bravo (CRCI) (Argentina)

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