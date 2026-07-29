Franco Colapinto manejará el auto de Fangio en un histórico Road Show en Palermo

La Ciudad de Buenos Aires vivirá una jornada especial para los fanáticos del automovilismo. El próximo domingo 26 de abril, Franco Colapinto encabezará un Road Show de Fórmula 1 en las calles de Palermo, donde combinará velocidad, historia y homenaje en un evento que promete convocar a miles de personas.

La gran novedad confirmada en las últimas horas es que el joven piloto argentino no solo manejará un auto moderno, sino también la histórica “Flecha de Plata”, el mítico Mercedes-Benz W196 con el que Juan Manuel Fangio conquistó los campeonatos mundiales de 1954 y 1955.

El espectáculo se desarrollará sobre un circuito callejero especialmente montado en la zona del Monumento a los Españoles, uno de los puntos más emblemáticos de la Ciudad de Buenos Aires. Allí, Colapinto alternará entre el Lotus E20, intervenido con la estética actual de Alpine, y el monoplaza histórico que marcó una era en la Fórmula 1.

El histórico auto de Fangio vuelve a las calles

La presencia del Mercedes-Benz W196 aparece como uno de los grandes atractivos del evento. El vehículo no solo representa una pieza central en la carrera de Fangio, sino también una revolución técnica dentro de la categoría.

Equipado con un motor de ocho cilindros y tecnología de avanzada para su época, el modelo superaba los 300 kilómetros por hora y se convirtió en un símbolo de innovación dentro del automovilismo mundial.

La exhibición funcionará además como un homenaje al quíntuple campeón argentino, considerado por muchos especialistas como uno de los mejores pilotos de todos los tiempos.

Lo que tenés que saber del Road Show

Fecha: domingo 26 de abril

domingo 26 de abril Lugar: alrededores del Monumento a los Españoles, Palermo

alrededores del Monumento a los Españoles, Palermo Protagonista: Franco Colapinto

Franco Colapinto Autos confirmados: Lotus E20 y Mercedes-Benz W196

Lotus E20 y Mercedes-Benz W196 Primera salida a pista: 12:45

12:45 Actividad previa: entrevista con Juan Fossaroli desde las 10

entrevista con Juan Fossaroli desde las 10 Extra: recorrido de Colapinto en micro descapotable con interacción con fanáticos

Cómo será el cronograma de la jornada

Según el cronograma difundido por la organización, la actividad comenzará desde temprano. A las 10 de la mañana, Colapinto participará de una entrevista pública junto al periodista Juan Fossaroli.

Luego, el piloto realizará un recorrido por el circuito en un micro descapotable, donde saludará al público y repartirá remeras entre los asistentes antes de subirse a los monoplazas.

La primera exhibición en pista está prevista para las 12:45, aunque habrá distintas salidas durante la jornada, alternando entre los autos de diferentes épocas.

La propuesta buscará unir pasado y presente de la Fórmula 1 en pleno corazón porteño, con una combinación pocas veces vista en Argentina: un piloto en actividad manejando tanto un vehículo contemporáneo como una de las máquinas más emblemáticas de la historia del deporte.

La expectativa crece entre los fanáticos argentinos, especialmente en medio del fenómeno que genera Colapinto tras su llegada al máximo nivel internacional. El evento será gratuito, aunque hasta el momento no se difundieron detalles sobre posibles restricciones de circulación o capacidad del público en la zona.